RCTA-Phänomen auf YouTube: Von Menschen, die Videos schauen, um „asiatischer“ auszusehen

Ein bizarres Phänomen verbreitet sich auf YouTube und TikTok. Unter dem Akronym RCTA („race change to another“) versammeln sich Menschen, die Videos mit unterschwelligen Botschaften schauen, in dem Glauben, dass dies ihre Ethnie ändern könnte.

RCTA-Anhänger behaupten, dass sie körperliche Veränderungen in Aussehen und sogar Genetik hervorrufen und so Teil einer anderen Ethnie werden können. Dazu schauen RCTA-Praktizierende Videos, die ein „ostasiatisches Aussehen“ oder „koreanische DNA“ versprechen. Der amerikanische Sender NBC berichtete zuerst von der Interessengemeinschaft.

Experten sagen, dass dies „nur Glaube“ sei, da es unmöglich sei, die eigene Ethnie zu verändern. Die Nutzer hätten sich selbst davon überzeugt, dass RCTA funktioniert, weil auch andere sich selbst davon überzeugt hätten, sagt beispielsweise Jamie Cohen, Assistenzprofessor für Kultur- und Medienwissenschaften am Queens College der City University of New York gegenüber NBC.

Die Videos – sogenannte Sublimials – verzeichnen auf YouTube teils mehrere Hunderttausend Aufrufe. Der wohl bekannteste Kanal MISU hat mehr als 33.000 Abonnenten. Vier der Top-Ten-Videos des Kanals sollen den Zuschauern ostasiatische Züge vermitteln oder ihnen helfen, mehr wie ostasiatische Influencer auszusehen, heißt es.

TikTok-Nutzerin: Ich wollte schon immer nach Japan

Auch auf TikTok gibt es zahlreiche Beiträge zu RCTA. Eine junge Frau namens Alisa soll zum Beispiel TikToks unter ihrem Account @rcta_ctdr4lifer zu dem Thema gepostet haben. „Seit ich etwa neun Jahre alt war, habe ich die japanische Kultur geliebt und wollte schon immer dorthin ziehen, schon bevor ich RCTA entdeckte“, so die Nutzerin laut NBC. Alisa erhielt jede Menge Hassnachrichten und sogar Morddrohungen, heißt es.

Sublimials gibt es schon länger. So berichtete Vice bereits 2019 von Videos auf YouTube, die unterschwellige Nachrichten enthalten, die Nutzer anschauen, um etwas an sich selbst zu verändern. Die Accounts, die Sublimials hochladen, versprechen Menschen, dass sie ihre Augenfarbe durch Ansehen der Videos ändern, Muskeln aufbauen, größer werden, Superkräfte erlangen oder sich sogar in Elfen verwandeln können.

Die koreanisch-amerikanische Dichterin Margaret Rhee, Assistenzprofessorin für Medienwissenschaft an der New School in New York, erklärt das RCTA-Phänomen mit der großen Beliebtheit, die ostasiatische Medien international erfahren. Rhee warnt vor einer „Objektivierung, der ostasiatische Kulturen schon immer ausgesetzt waren“.

Einige Wissenschaftler sagen NBC zufolge, es handele sich bei RCTA zudem eher um sogenannte kulturelle Aneignung als um Wertschätzung. „Vielleicht ist das nicht der richtige Weg, respektvoll mit der Kultur umzugehen“, meint auch Rhee.

RCTA weckt Erinnerungen an den Fall Rachel Dolezal. Die Aktivistin ist bekannt für ihre Behauptung, dass sie schwarz oder gemischter Abstammung sei, obwohl sie weiß ist. Dolezal sagte öffentlich, dass ihr Vater ein Afroamerikaner und ihr Bruder ihr Sohn sei. Im Zuge der Kontroverse wurde sie ihrer Position als Präsidentin der National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) enthoben. 2015 räumte Dolezal ein, dass sie „weiß als Tochter weißer Eltern geboren“ wurde, sich selbst aber als Schwarze identifiziere. Dolezal wurdemit der sogenannten Transracialism-Theorie in Verbindung gebracht, sie selbst lehnt den Begriff aber ab.

Vergleich zu Transgender

RCTA und Transracialism wurden mit dem Phänomen von Transgender-Identität verglichen. Kritiker entgegnen, dass Trans-Sein keine Entscheidung sei, sondern qua Geburt erfolge. Trans-Aktivistin Tiq Milan stellt überdies klar: Es gehe nicht nur darum, „Haare und Make-up aufzutragen und auf eine Art zu reden und zu gehen“. Das sei „fetischisierend, objektivierend“ und reduziere „die schönen und komplizierten Kulturen farbiger Menschen“.

Alia, die sich online unter dem japanischen Namen Sayaka Hashimoto auf dem TikTok-Konto präsentieren soll, möchte offenbar Japanerin und Koreanerin werden, wurde aber in Ägypten geboren. Laut NBC glaubte sie, über Nacht zwei Pfund verloren und monolide Augen entwickelt zu haben, nachdem sie YouTube-Videos mit Bildern von monoliden Augen und Hintergrundmusik im Schlaf wiederholt abgespielt habe. Sie habe sich schon immer mit der Kultur Japans verbunden gefühlt und sich sehr gefreut, als sie RCTA für sich entdeckte.

Dem NBC-Bericht zufolge sagte Alia, dass sie als Kind für ihre ägyptische Herkunft gehänselt worden sei: „Viele Leute nannten mich ‚feurig‘ oder glaubten, dass ich schnell wütend werde, nur weil ich aus dem Nahen Osten komme. Das könnte auch ein Grund gewesen sein, warum ich gewechselt habe.“

Naomi Torres-Mackie, Psychologin am Lenox Hill Hospital in New York, erklärt RCTA mit einem Schamgefühl. Weiße Amerikaner könnten sich unter Umständen dafür schämen, sich an Rassismus zu beteiligen; dafür, dass sie es nicht geschafft haben, andere von Rassismus abzuhalten, oder dafür, „dass sie einem nichtrassistischen Ideal nicht gerecht geworden sind“. Diese „white shame“ könnte dazu führen, dass Menschen RCTA- oder Transracialism-Anhänger werden.