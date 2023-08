Die Kommentare zur Kooperation ließen nicht lange auf sich warten: „Da habt ihr ja eine tolle Werbepartnerin ausgesucht, informiert euch lieber vorher!“ Und: „Iris Klein und ihr rechtes Umfeld – damit macht ihr Werbung!“ So und so ähnlich wurde auf den Social-Media-Kanälen der Berliner Firma HelloFresh gewettert, die ihren Kunden sogenannte Kochboxen anbietet, also Pakete mit vorbereiteten Zutaten und Rezept.

Schon seit längerem präsentierte die Mutter von Daniela Katzenberger, die inzwischen selbst eine bekannte Influencerin und Trash-TV-Darstellerin ist, auf ihrem Account die mittlerweile auch über Deutschland hinaus bekannten Kochboxen. Doch wegen Gerüchten um ihren neuen Freund fing sich nicht nur Klein, sondern auch das Berliner Unternehmen einen Shitstorm ein.

Die Bild-Zeitung hatte im Juni berichtet, dass es sich beim neuen Partner der 56-Jährigen, den sie selbst nur „Mr. T“ nennt und der „nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben möchte“, um einen Mann namens Thorsten handele.

Dem Bericht zufolge soll er seit zehn Jahren mit der AfD sympathisieren und im Internet unter seinem Pseudonym „Toto Corleone“ öfter seine Sicht auf die Politik darlegen. So wettere er gegen die deutsche Unterstützung für die Ukraine, beleidigte die Grünen-Chefin Ricarda Lang und mache sich über die deutsche Politik lustig.

Iris Klein hatte sich damals knapp zu den Berichten geäußert und ihre eigene Distanz zu der Partei unterstrichen. „Ich kann nichts dafür, was er mal gepostet hat, bevor wir uns kennengelernt haben“, erklärte sie nach den Berichten in Bezug auf „Mr. T“. Aktuell schreibt sie in ihrer Instagram-Story: „Weder mein Partner noch ich haben irgendwas mit einer rechten Bewegung oder Partei am Hut.“ Sie sei keine AfD-Anhängerin, würde aber auch „niemals jemanden aufgrund seiner politischen Meinung denunzieren“.

Doch dieses Statement half im Fall von HelloFresh offenbar nichts mehr. Nach dem Shitstorm schrieb das Unternehmen nun bei Instagram: „Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut. Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencerpartner:innen zu überprüfen.“

Was auf diese Ankündigung folgt, ist aber gleich der nächste Shitstorm. Nun schimpfen Nutzer auf Facebook, wo die Kommentarfunktion bis Dienstagnachmittag noch aktiv war: „Heute ist jeder ein Rechter, der nicht Mainstream, links oder grün denkt. Danke, dann könnt ihr ja auf 20 Prozent eurer Kunden verzichten.“ Bei X (vormals Twitter) ist im Zusammenhang mit dem Fall schon von „woker Cancel Culture“ die Rede.