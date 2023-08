Eigentlich wartet der geneigte Zuschauer nur auf den Moment, in dem die Münder weit geöffnet werden, um bereitwillig die Gebisse zu präsentieren. Sind die Zähne schön, kräftig und gesund oder von wertmindernden Krankheiten befallen? Wie sieht es mit der hoffentlich arbeitsleistungssteigernden Muskulatur, den Vorder- und den Hinterbeinen aus? Was sagen Schweif und Mähne?

Wer die neue Datingshow des Senders ProSieben schaut, fühlt sich unweigerlich an einen traditionellen Viehmarkt erinnert. Nur werden hier keine Tiere, sondern Singlemenschen feilgeboten. „Der Heiratsmarkt“ heißt die Serie programmatisch – und genau darum geht es: ein Handelsplatz für Alleinstehende, eine Börse für Beziehungsgestörte.

Die Auswahl treffen hier allerdings – und das ist der Clou, der gefühlt zurückführt in Zeiten der Zwangsheirat und arrangierter Ehen – nicht die Singles selbst, sondern ihre Angehörigen. In einer ersten „Heiratsmarkt“-Runde wandern sie an den zuvor fein säuberlich in Reih und Glied aufgestellten Junggesellen und Bachelorettes vorbei, um, so sagt es der Sprecher aus dem Off, das „exquisite Angebot“ zu sichten.

Haben die Mütter und Väter, besten Freundinnen und Cousins das Frischfleisch eingehend betrachtet, werden die vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten für den betreffenden Single ausgesucht. Moderiert wird der menschenfeindliche Popanz von Annemarie Carpendale; das Ziel ist es, Pärchen zu finden, die dann mit ihrer eingeflogenen Sippschaft in ein dauerüberwachtes Häuschen auf einer kroatischen Insel ziehen. Was folgt, ist der klassische Reality-Spaß: Vor den Kameras wird geflirtet und gezüngelt, gestritten und geritten.

„Der Heiratsmarkt“ ist eröffnet: Moderiert wird der menschenfeindliche Popanz von Annemarie Carpendale. Richard Hübner/ProSieben

Aber zurück zum Markt, der eine befremdliche, aber tatsächlich neue Facette einbringt in die deutsche Trash-TV-Landschaft. In der ersten Folge „Der Heiratsmarkt“, am Donnerstagabend (10. August) auf ProSieben ausgestrahlt, geht es mit den Stuten los. Oder: „Zuerst werden die Frauen begutachtet“, wie der Sprecher schmeichlerisch umschreibt.

Die eine möchte endlich Enkelkinder, der andere einen großen Po

Die Verwandten laufen an den potenziellen Gegenstücken zu ihren Singlemännern vorbei, gucken und begutachten. „Bei Jenny passte es für mich schon, als sie reinkam, das passt von vorne bis hinten“, sagt eine Mutter freudig erregt – auch ihr Sohnemann dürfte vom Angebot überzeugt sein. „Optisch war das total Philipps Typ“, sagt die Mutter, „blond, Knackarsch.“ Der Hintern spielt auf diesem Markte ohnehin eine wichtige Rolle. Das machen gleich mehrere Kandidaten klar. „Zuerst achte ich bei Frauen aufs Gesicht und dann auf den Knackarsch“, sagt einer zum Beispiel.

Zurückgelassen werden die Zuschauer mit der Frage, wer sich hergibt für eine derart unangenehme Menschenschau. Geltungsdrang und Aufmerksamkeitsgeilheit? Machen sie’s für die Gage, für den Fame? Oder sammeln sich hier tatsächlich desperate Singles und verzweifelte Verwandte in der Hoffnung auf die endlich große Liebe? Immerhin sagt eine Kandidatin mit Blick auf ihre bisherige Beziehungskarriere recht unappetitlich: „Ich brauche die Hilfe von meinen Eltern, weil ich bisher immer ins Klo gegriffen habe.“ „Ich möchte endlich Enkelkinder“, erklärt die mitgereiste Oma einer anderen.

Warum einem klassischen Kennenlernen allerdings die pferdemarktähnliche Fleischbeschau vorausgeht? Das erklärt ein weiterer Singlemensch so: „Die inneren Werte sind natürlich sehr wichtig“, sagt der Mann, der hauptsächlich aus Bauchmuskeln und Bräunungscreme zu bestehen scheint, „das Problem ist aber, wenn die äußeren Werte nicht stimmen, komme ich gar nicht zu dem Inneren.“ Das leuchtet ein.

Und was sucht er, rein oberflächlich betrachtet? Kräftige, gesunde Zähne? Glänzende Mähne, glänzender Schweif? „Wenn ich das jetzt beschreiben soll“, sagt der braune Bauchmuskelmann nach kurzem Überlegen: „Etwas größere Brüste vielleicht. Und ein größerer Po.“



