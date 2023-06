Trotz Dauerzoff: Kim Cattrall kehrt zu „Sex and the City“-Nachfolger zurück

Öffentlichkeitswirksam lagen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker im Clinch. Umso überraschender nun Cattralls Comeback bei „And Just Like That …“.

Es ist die Nachricht des Tages – zumindest für eingefleischte „Sex and the City“-Fans, die schon der zweiten Staffel der Nachfolgeserie „And Just Like That …“ entgegenfiebern, die am 22. Juni startet: Kommt Kim Cattrall alias Samantha Jones tatsächlich zur Serie um vier New Yorker Freundinnen zurück?



Es ist eigentlich kaum vorstellbar, galten doch die Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (58) und Cattrall (66) als heftig zerstritten.

Zwischenzeitlich fuhren Parker und Cattrall schwere Geschütze auf. Cattrall, die für ihre Rolle als Samantha Jones in der von 1998 bis 2004 laufenden HBO-Serie den Golden Globe gewann, machte kein Geheimnis daraus, dass sie mit Parker nie klargekommen ist.

„Du bist nicht meine Freundin“, schrieb Cattrall 2018 in einem Instagram-Beitrag. Das Verhältnis der beiden Schauspielerinnen galt da bereits als zerrüttet. Aus Parkers Sicht kam es zum Zerwürfnis, als die Planungen für einen dritten „Sex and the City“-Film liefen. Das Projekt sei „fehlgeschlagen“, da Cattrall und das Filmstudio Warner Brothers sich nicht einig geworden seien.

Wenn das mal keine Bestätigung ist: HBO teilt die Comeback-News. Screenshot: Instagram HBO

Danach wurde der Ton immer rauer. Angesprochen auf Gerüchte, der dritte Film sei nicht entstanden, weil sie zu viel Geld verlangt habe, sagte Cattrall: „An dieser Stelle nehme ich die Leute von ‚Sex and the City‘ und insbesondere Sarah Jessica Parker in die Pflicht.“ Und ergänzte: „Ich denke, sie hätte netter sein können. Ich denke wirklich, sie hätte netter sein können. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist.“

Nach dem Tod ihres Bruders: Cattrall wirft Parker Heuchelei vor

Wenige Monate später, im Februar 2018, starb Cattralls Bruder. Parker sprach Cattrall offenbar ihr Beileid aus. Daraufhin schrieb Cattrall bei Instagram: „Ich brauche deine Liebe und deine Hilfe in dieser traurigen Zeit nicht“, und warf Parker, die ab der zweiten Staffel auch als Produzentin einzelner „SATC“-Episoden tätig war, Heuchelei vor.

In der ersten Staffel des Seriennachfolgers „And Just Like That …“ war Cattrall dann auch nicht dabei, was Fans sehr bedauerten. Etliche kündigten an, die Serie nicht schauen zu wollen – ohne Samantha Jones sei es einfach nicht das Gleiche. Parker sagte damals in einem Podcast: „Wir haben sie nicht gefragt, ob sie dabei sein will, weil sie klargemacht hat, dass sie das nicht will und es hat sich auch für uns nicht mehr gut angefühlt.“

Nun hat sich offenbar die Gefühlslage geändert – für die zweite Staffel von „And Just Like That …“ ist überraschend ein Gastauftritt von Cattrall angekündigt. Zuerst hatte Page Six berichtet – und da HBO den Post des Portals bei Instagram geteilt hat, darf man davon ausgehen, dass die Nachricht stimmt. Auch der offizielle Account der Serie hat entsprechende News in seiner Story geteilt.



Auf Cattralls Instagram-Account jedenfalls sind die Fans schon am Ausflippen: „Kim!!!! Bitte sag mir, dass es keine Lüge ist und du die Samantha-Rolle wieder übernimmst?!?!“, schreibt eine Anhängerin.

Laut Page Six hat Cattrall bereits im März heimlich eine „Cliffhanger“-Szene für die kommende zweite Staffel von „And Just Like That …“ gedreht. Ein Insider berichtete, dass die 66-Jährige ihren Auftritt vor allen am Set geheim hielt und in einem SUV mit getönten Scheiben zum Dreh kam. Die Mitarbeiter seien „auf jeden Fall schockiert“, aber auch „sehr neugierig“ gewesen, wie die Szene nun in der Serie genutzt wird.