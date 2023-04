Horst Lichter verändert seinen ikonischen Bart: So sieht er jetzt aus

Dass man das noch erleben darf! Nach Jahren des immergleichen Haarspray-gestählten Zwirbels hat Horst Lichter seine Gesichtsfrisur verändert. Ja, der Horst Lichter, der mit seinen ikonischen Schnörres-Stacheln im Gesicht berühmt geworden ist, zeigte sich nun erstmals öffentlich mit einem neuen Bartstyle.

Horst Lichter, der über seine Engagements als Fernsehkoch hinaus auch als Moderator der Show „Bares für Rares“ bekannt ist, trägt bereits seit mehr als 40 Jahren Bart. Seit er 19 ist nämlich, was vermuten lässt, dass es in seinem Leben schon die ein oder andere Frisurenveränderung um Kinn und Schnabel gegeben hat.

Besonders viele Jahre aber trug der ehemalige Dreikampf-Sportler und Bodybuilder die berühmte Zwirbel-Version, die er sich nach eigenem Bekunden von den ulkigen Gewichthebern des 19. Jahrhunderts abgeguckt hat. Ein drahtiges Bartgestell, für dass es demnach eine gehörige Portion Haarspray braucht, weswegen Gattin Nada darauf besteht, dass Lichter sein Bartstyling erst in der Fernsehstudio-Maske und nicht schon im heimischen Badezimmer vollzieht.

Hallöchen: Jetzt sprießt es auch an Kinn und Wange

Und auch künftig wird es wohl bei diesem Arrangement bleiben: Denn ja, Horst Lichter trägt eine neue Bartfasson – der Spray-Schnurbart ist als zentrales Element jedoch geblieben. Drumherum aber sprießt es nun zudem an Kinn und Wange. Es ist eine Art kurzer und recht patent gepflegter Vollbart samt Oberlippenspektakel, den der Fernsehkoch nun trägt.

Trommelwirbel: So sieht der neue Lichter aus, der hier mit Gattin Nada eine Show als Publikumsgast besucht. Imago

Zu sehen war das erstmals offiziell bei „Let’s Dance“, wo Lichter zwar nicht selbst mittanzt, wohl aber als Publikumsgast zu sehen war. Ein Kameraschwenk zeigte am gestrigen Freitagabend (14. April) Horst Lichter nebst zweier Begleitungen: Ehefrau und Haarspray-Feindin Nada Lichter sowie sein neuer Kurzvolllschnurbart.

Im Lichter’schen Gesicht regt sich was – wer hätte das gedacht. Fans des Fernsehkochs und seines Bartes dürfen aber trotz so viel Innovationswillens beruhigt sein: „Für die Zukunft könnte ich mir vorstellen, den Bart eventuell zu kürzen“, hatte der Moderator einmal in einem Interview gesagt. „Aber ganz ohne Schnurrbart geht es nicht!"