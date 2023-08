Umfrage: Schulstart kostet Eltern 200 bis 300 Euro

Ein paar Hefte, Stifte und ein Schulranzen. Das war's? Mitnichten! Der Schulstart ist mittlerweile für viele Eltern zur Kostenexplosion geworden. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov geben Eltern im Durchschnitt zwischen zwei- und dreihundert Euro für den Schulstart aus.

Angesichts vermehrtet Inflation und den damit einhergehenden Preissteigerungen wissen viele junge Familien oder Alleinerziehende nicht, wie sie diesen Kostenfaktor stemmen sollen. Laut Yougov stellen diese Ausgaben für jede vierte Familie eine erhebliche finanzielle Belastung dar.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich die Preise für Schulhefte und Zeichenblöcke im Juli 2022 um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt. Diese stiegen im selben Zeitraum um 7,5 Prozent.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch es gibt auch hier Möglichkeiten zu sparen, wie die Expertin des Unternehmens myworld, Janina Rehbein, sie aufzählt.

1. Hamstern und Schlussverkäufe nutzen

„Oft gibt es nach Beginn des Schuljahres Schlussverkäufe, in denen Hefte, Stifte und Co zu besonders günstigen Preisen angeboten werden. Genau dann lohnt sich der Groß-Einkauf“, so Janina Rehbein.

2. Recyclen und nachhaltig kaufen

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit schon im Kindesalter zu fördern, zahlt sich nicht erst im späteren Lebensalter aus. Dinge für den Schulalltag, die man ständig neu kaufen muss, sollte man auch aus Kostengründen versuchen zu recyclen. „Zudem bieten sich Möglichkeiten, Lernbücher aus zweiter Hand zu beziehen, was nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostensparend ist“, so Rehbein.

Zudem kann auch schon der Schulweg, falls es das Alter zulässt, nachhaltig gestaltet werden. Etwa, wenn möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. „Der nachhaltige Schulweg bietet ausschließlich Vorteile für Umwelt, Kinder und Eltern. Indem diese ihre Erstklässler selbstständig zur Schule fahren lassen, gewinnen sie Zeit und fördern ihre Unabhängigkeit - ganz zu schweigen von den positiven Auswirkungen auf die Umwelt“.

3. Gut planen

Auch mit einem geringen Budget lässt sich der Schulstart für Eltern kostengünstig gestalten. Abgesehen von Sonderangeboten, siehe oben, ist vor allen Dingen die Planung wichtig. So kann man in der Nachbarschaft beispielsweise Tauschbörsen veranstalten und Ressourcen so nachhaltig verwenden ohne neu kaufen zu müssen.

Wichtig ist zu dem auch die Planung des Budgets. „Indem Sie ein klares Budget festlegen, das notwendige Ausgaben wie Schulmaterialien, Kleidung und möglicherweise Schulgebühren abdeckt, behalten Sie die finanzielle Situation im Griff“, so Rehbein.