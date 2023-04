Unbeliebt wie nie: Warum die Niederländer ihren König nicht mehr leiden können

Willem-Alexander und Máxima: Bei einer Gala in Amsterdam am Dienstag wirkt ihr Lächeln wie angeklebt.

Willem-Alexander und Máxima: Bei einer Gala in Amsterdam am Dienstag wirkt ihr Lächeln wie angeklebt. Imago

In rund zwei Wochen wird Willem-Alexander sein zehntes Thronjubiläum begehen – auch wenn dem Monarchen nach den neuesten Meldungen aus seinem niederländischen Königreich die Lust aufs Feiern vergangen sein dürfte. Er ist laut aktuellen Umfragen so unbeliebt wie nie zuvor.

Die durch das Institut Ipsos initiierte Befragung wurde bewusst im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten durchgeführt. Das niederschmetternde Ergebnis: Zwar hätten noch 46 Prozent „sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen“ in Willem-Alexander – vor zehn Jahren erklärten das allerdings noch 74 Prozent.

Etwas besser steht Königin Máxima dar: Ihr sprechen noch 59 Prozent ihr Vertrauen aus. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 55 Prozent, wolle die Monarchie überhaupt beibehalten, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS am heutigen Samstag (15. April) berichtet – der niedrigste Wert seit der Amtseinführung Willem-Alexanders vor zehn Jahren, wo sich noch 78 Prozent für die Monarchie aussprachen.

Wird aus dem Königreich noch eine Republik?

Eine Umformung der Niederlande von einem Königreich in eine Republik wollen gleichwohl nur 24 Prozent der Befragten unterstützen – vor zehn Jahren waren es mit 11 Prozent allerdings noch deutlich weniger. Schwierige Zeiten für den 55-jährigen König und seine Jubiläumsparty; er soll es sich gerade durch sein Verhalten während der Corona-Pandemie mit seinem Volk verscherzt haben.

So waren die Umfragewerte für die königliche Familie schon im Herbst 2020 stark eingebrochen. Damals war bekannt geworden, dass Willem-Alexander und seine 51-jährige Frau mit einem Regierungsflugzeug nach Griechenland geflogen waren, wo sie ein Ferienhaus besitzen. Ein recht ungünstiger Zeitpunkt: Die Bürgerinnen und Bürger der Niederlande waren damals behördlich dazu aufgerufen worden, wegen der Corona-Infektionsgefahr, ihre Häuser möglichst gar nicht zu verlassen.

Die Empörung war groß, Willem-Alexander und Máxima brachen ihren Urlaub ab, entschuldigten sich per Video bei ihrem Volk. Ihnen wurde Unverbesserlichkeit vorgeworfen, schließlich hatte im Sommer vor der Griechenlandreise schon ein Foto für Entrüstung gesorgt: Auf diesem war das Königspaar ebenso in Griechenland mit dem Eigentümer eines Restaurants zu sehen – ohne den damals gebotenen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern einzuhalten.

Ganz allein werden diese Episoden für die katastrophalen Umfragewerte wohl nicht verantwortlich sein. Laut dem Sender NOS gebe es in den Niederlanden aktuell generelle gesellschaftliche Trends, die eine Abkehr von der Monarchie befürworteten. Allerdings: Das Vertrauen in das Königshaus sei noch immer größer, als in die Medien und die Politik des Landes.