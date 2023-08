Uni-Seminare 2.0: Von Harry Potter bis Hitler, von Taylor Swift bis Shakespeare

Was hat Voldemort aus der „Harry Potter“-Reihe mit Adolf Hitler zu tun? Warum stellt eine Professorin Analogien zwischen Taylor Swift und William Shakespeare her und welche Rollen spielen Texte des Rappers Haftbefehl an Berliner Universitäten? Immer häufiger finden sich populärwissenschaftliche Elemente in den Vorlesungsverzeichnissen von Universitäten wieder. Ob in den USA, Deutschland oder der Schweiz: Der Ansturm auf die „modernen“ Seminare ist riesig.

Besonders Geschichtsstudenten der großen Berliner Universitäten, die zusätzlich auch noch „Harry Potter“-Fans sind, dürften sich verwundert die Augen gerieben haben, als sie das Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 2020 sahen. „Mit Harry Potter durch das 20. Jahrhundert“, hieß eine Seminarreihe, die am Institutsgebäude in der Friedrichstraße angeboten wurde.



Ein erster Vergleich zwischen der „Harry Potter“-Saga und den Wirren der 1920er- oder 1990er-Jahre scheint absurd. Verkörpern die Gryffindor-Schüler den Westen und Slytherin-Lehrlinge die Kommunisten? Können die Todesser, also die Armee Voldemorts, die Nationalsozialisten spielen und wer ist Professor Albus Dumbledore vielleicht die Personifizierung der Vereinten Nationen?

Harry Potter – ein Widerstandskämpfer?

Der Kurs wirbt damit, dass in den Romanen von J. K. Rowling kaum etwas geschehe, das keine Entsprechung in der Geschichte des 20. Jahrhunderts findet. Der Umgang mit „Muggeln und Schlammblütern“ – so werden Menschen bezeichnet, die keine Zauberkräfte haben oder deren Eltern keine Magier sind – spiegele den modernen Rassismus und Antisemitismus wider.

Der Krieg Harry Potters gegen Voldemort klinge wie der Kampf kleiner, unterlegener Widerständler gegen übermächtige faschistische und totalitäre Diktaturen. Zudem beschäftigen sich die Berliner Studenten anhand der „Potter“-Bücher und -Filme mit der Bedeutung von Sport und Esoterik im Laufe des 20. Jahrhunderts. Und das in London ansässige Ministerium für Zauberei im Film agiere nach den Prinzipien der heutigen Bürokratie. Es gibt also viele Verknüpfungspunkte zwischen Fiktion und Realität.

Moderne Bösewichte: Ein Graffiti im polnischen Posen zeigt eine Mischung aus Voldemort und Wladimir Putin. Eastnews/imago

Doch Masterstudenten der Geschichtswissenschaften, der Europäischen Geschichte oder Globalen Geschichte haben in dem Seminar nicht nur die dicken „Harry Potter“-Bücher gelesen. Die Romane von Rowling dienten vielmehr dem Einstieg in eher anstrengende Texte, wie „Ideologie und Terror“ von Hannah Arendt oder „Bürokratismus“ von Max Weber. Da schließt sich dann wieder der Kreis zur klassischen Seminar-Lektüre.



Dieser unorthodoxe Ansatz für ein Universitätsseminar zielt darauf ab, Studenten auch mit populärwissenschaftlichen Methoden für gewisse Inhalte zu begeistern. Die Kursformate sollen auch Laien für komplexe und zum Teil fachfremde Sachverhalte ansprechen.

Taylor-Swift-Seminare in der Schweiz und USA

Die Humboldt-Universität ist jedoch nicht die erste Bildungseinrichtung, die einen Kurs dieser Art anbietet. In der vergangenen Woche sorgte ein neu angebotenes Seminar an der Universität in Genf für Aufsehen. „Literatur: Taylor’s Version“, heißt der Kurs, den die Professorin Elly McCausland leiten wird. Sie kam auf die Idee nachdem sie immer wieder Parallelen zwischen den Texten der Sängerin und der klassischen englischen Literatur erkannt habe.



„Ich habe noch nie so viele E-Mails von begeisterten Studenten bekommen, die mich fragen, ob sie den Kurs belegen können“, sagte McCausland gegenüber der britischen Zeitung Guardian. Es hätten sich sogar Interessierte angemeldet, die überhaupt nicht an der schweizerischen Universität angemeldet waren.

Literarisch: Besonders in den USA sind Seminare zum Songwriting von Taylor-Swift-Texten überaus beliebt. USA TODAY Network/imago

Auch an einer texanischen Universität können Studierende ein Seminar belegen, in dem Taylor Swifts Songwriting in einem Literaturkurs behandelt wird. An der University of Texas in Austin analysiert man also zunächst die Songs des Popstars; später dann die Stücke von Literaturgrößen wie Shakespeare oder George Eliot.



Gemäß der Kursbeschreibung werden sich die Studierenden mit verschiedenen Themen befassen, darunter unter anderem mit der Authentizität und dem kreativen Schreibprozess der Songwriter. Die Professorin Elizabeth Scala, die auch Kursleiterin an der Universität in Texas ist, betonte die Bedeutung der Verknüpfung aktueller Phänomene mit klassischer Literatur. Ihr Ziel sei es, ihren Schülern zu zeigen, wie Taylor Swift eine breite Palette eben solcher literarischer Konventionen anwendet.

Was hat Snoop Dogg mit theoretischer Literatur zu tun?

Auch bei Studenten der Freien Universität in Dahlem genoss ein sogenanntes Hybrid-Seminar Beliebtheit. In diesem Fall entstand die Initiative jedoch nicht von einem Professor, sondern war die Idee zweier Studenten. „Wir haben mit etwas Trauer festgestellt, dass in unserem Lehrplan kaum die Poetik des Rap behandelt wird“, sagt Tobias Krüger der Berliner Zeitung. Er ist sowohl Literaturwissenschaftsstudent an der FU als auch Lehrkraft.

Man wolle auf innovative Art und Weise Aspekte des zeitgenössischen Rap und der Literaturtheorie verbinden. Ob beim Rhythmus oder beim Reim: „Was in der Gegenwartslyrik kaum noch vorkommt, sehen wir beim amerikanischen oder deutschen Rap en masse“, sagt Krüger. Während des Unterrichts behandelten sie Kendrick Lamar, Snoop Dogg und Jay-Z; aus dem deutschen Raum waren es Texte von OG Keemo, Haftbefehl und Haiyti.

Derweil monieren Kritiker der neuen, modernen Pop- und Rap-Seminare einen herben Qualitätsverlust der universitären Lehre. Es habe demnach schon seine literaturwissenschaftliche Gründe, warum man Goethe und Shakespeare behandelt und nicht Bushido oder Tokio Hotel. Allerdings verzeichnen Krüger, McCausland und Co. auch einen großen Ansturm auf ihre Kurse; vor allem von Menschen, die sonst wohl kaum ein literaturtheoretisches Seminar besucht hätten. Auch in Dahlem zeigte sich das.

Während im ersten Lehrsemester das Seminar an der Freien Universität nur „durchschnittlich“ gut besucht wurde, hatte es sich im zweiten Semester am Campus rumgesprochen. „Der Andrang war riesig“, resümiert Krüger, „eigentlich ist so ein Raum ja für 15 Personen ausgerichtet, wir waren dann aber auf einmal über 30.“ Studenten quetschten sich in den Raum, es habe keine Sitzplätze mehr gegeben. Hinzu waren unter den Interessierten, viele, die beispielsweise gar keine Vergleichende Literaturwissenschaften studieren.