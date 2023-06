Unser Koch empfiehlt: Diese Berliner Klassiker schmecken nach Ottolenghi-Küche

Sie kennen wahrscheinlich Yotam Ottolenghi. Der israelische Koch hat es als einer der wenigen Handwerker innerhalb von knapp 25 Jahren vom einfachen Patissier zu einem Star gebracht. In fast jedem Berliner Haushalt gibt es zumindest ein Kochbuch von ihm. Jeder „Foodie“ stolpert irgendwann über seinen Namen.

Als Sohn eines Italieners und einer Deutschen wuchs er in Jerusalem auf, verbrachte seine Sommer aber oft bei der Familie in Italien. Es verwundert also nicht, dass er von sich selbst sagt, dass er diese beiden Esskulturen in seiner Küche vereinte und so einen ganz eigenen Stil entwickelte.

In seiner Wahlheimat London landete er schon früh damit einen Volltreffer. Vor allem, weil die englische Küche damals noch in einem sehr schlechten Zustand war. Seine Delis sind damals wie heute ein Hit. Seine Kochbücher sind weltweite Bestseller, und sucht man auf Instagram nach Hashtags, findet man unzählige Varianten von #ottolenghi über #ottolenghirecipe bis zu #ottolenghistyle.

Ottolengi ist der wohl erfolgreichste Koch der Welt

Eben diesem Ottolenghi-Style haben sich einige junge Köche und Foodblogger heute verschrieben, genauso wie vorherige Generationen der Nouvelle Cuisine von Paul Bocuse oder der Nordic Cuisine von Claus Meyer und Rene Redzepi. Zweifelsohne ist Yotam Ottolenghi einer der ganz großen der modernen Küchenstile. Und anders als Redzepi verdient er mit seinen Restaurants Geld.

Was macht nun seinen Stil aus? Ottolenghis Küche lebt von der Qualität der Produkte, sie ist frisch und schafft es perfekt, die levantinische Küche mit der italienischen zu vereinen. Es sind einfache Gerichte, die die Hauptdarsteller hochleben lassen und geschickt und gewürzeffektiv die Geschmäcker von Orient und Okzident kombinieren. Frisch und leicht, meistens kalt oder lauwarm, oft zum Teilen und einfach locker und entspannt. Irgendwie schmeckt alles ein bisschen gleich, aber sehr gut.

Oft frage ich mich, wie wohl sein Stil sich entwickelt hätte, wenn es ihn im Sommer zu seiner Familie nach Deutschland statt nach Italien verschlagen hätte? Nehmen wir mal an, diese sei in Brandenburg ansässig. Miesepeter witzeln nun bestimmt, was er da wohl hätte machen sollen. Currywurst-Döner mit Teltower-Rübchen-Salat? Wohl kaum.

Der israelische Koch und Autor Yotam Ottolenghi ist einer der erfolgreichsten Gastro-Stars der Welt dpa

Bouletten sind auch nichts anderes als Köfte

In Skandinavien haben es die Köche auch geschafft, die Küche neu zu erfinden, und in Deutschland passiert dies auch: langsam, aber sicher. Die levantinischen Einflüsse sind ja längst da, schaut man genau hin. Und zwar nicht nur auf der etwas schmuddeligen Sonnenallee. Und so schwer ist es ja gar nicht. Brandenburger Pellkartoffeln mit Wildkräutersalat aus dem Tiergarten oder der Schorfheide, Leinöl und einem levantinisch abgeschmeckten Quark.

Das ist doch schon mal ein ganz guter Aufschlag. Hätte von Ottolenghi sein können. Etwas Ras-el-Hanout oder Sumach und Zitronenabrieb an den Quark, etwas grob gezupfte Minze mit in den Wildkräutersalat, und schon trifft Brandenburg auf Israel, den Libanon oder die Türkei.

Oder lauwarmer Beelitzer Spargel mit gehacktem Ei, fein gewürfelter Schalotte, buntem Sesam und einem knackigen Spinatsalat vermengt, alles leicht angemacht mit Zitronensaft und hiesigem Rapsöl, kaltgepresst natürlich. Was sagen Sie dazu?

Wunderbarer Salat mit Kalbsleber, Brandenburger Gemüse und orientalischen Gewürzen. Felix Hanika

Hummus à la Brandenburg

Heimische Karotten kann man dampfgaren und dann mit etwas Zitronensaft und Kreuzkümmelpulver pürieren, mit Salz abschmecken, grob gezupfter Kerbel obenauf und geröstete Haselnüsse, Chiliflocken und Olivenöl. Das ist Hummus à la Brandenburg. Auf rustikalem Porzellan angerichtet und gut präsentiert ist das alles Ottolenghi-Style, aber auf Deutsch.

Fangen Sie also einfach mal an und kombinieren Sie diese Welten, wir sind gespannt, was ihre Kreativität hervorbringt. Die schnöde Boulette etwa, die wird ja auch schnell zu einer Köfte und umgekehrt. Schreiben Sie uns, wir freuen uns!

Hier also zwei simple Rezepte für die warmen Sommernächte, da passt Ottolenghi-Style nämlich besonders gut:

Abwandlung: Für unser Gericht können Sie statt Kalbsleber auch Blutwurst nehmen. Das ist auch ein Berliner Klassiker. Felix Hanika

Ottolenghi-Style Leber Berliner Art

Zutaten für 4 Personen: 4 Schalotten, 2 Äpfel (süß-sauer, z.B. Boskoop), 200g Kalbsleber (oder Blutwurst), 1/2 Tasse grob gehackter Dill, 1/4 Tasse gezupfte Minze, 1 Handvoll frischer Blattspinat, 2 EL Pinienkerne, 1 Prise Zimt, 1 Prise Muskat, Zitronensaft und -abrieb, Olivenöl, Salz, Pfeffer, etwas Mehl

Zubereitung: Alles wunderbar vorbereiten und waschen. Die Schalotten vierteln wir, dann kommen sie in die Pfanne. Bei mittlerer Hitze in etwas Olivenöl und einer Prise Salz langsam schmoren, sie sollen richtig weich und gar sein, aber noch als Viertel erhalten bleiben. Die Äpfel entkernen, halbieren und dann fünf Millimeter dicke Scheiben runterschneiden.

Zwiebelicious: Lassen Sie sich beim Garen der Zwiebeln schön Zeit. Felix Hanika

Die Leber säubern und in kleine Würfel schneiden, etwa ein Zentimeter Seitenlänge. Mehlieren und dann in Öl scharf anbraten. Anschließend in die Salatschüssel geben und mit Salz, Pfeffer, dem Zimt und Muskat abschmecken. Nun die restlichen Zutaten nach und nach dazugeben und immer wieder vermengen und abschmecken. Durch den Saft der Leber, Apfelscheiben und gegarten Schalotten entsteht nach und nach mit dem Olivenöl und dem Zitronensaft eine Salatsoße. Kurz ziehen lassen und dann lauwarm servieren. Dazu eiskalter Weißwein.

Ottolenghi-Style Kirschkuchen

Zutaten (für eine Kuchenform von circa 26 Zentimetern Durchmesser): Für die levantinische Kruste 1 Paket Filo-Teig, 50 g zerlassene Butter, 2-3 EL Sesam; für die brandenburgische Füllung 125 g Butter (Zimmertemperatur), 125 g Zucker, 125 g Mehl (Typ 405 oder 550), 3 Eier, 40 ml Milch, 1 Vanilleschote (oder Vanillezucker), 1/4 TL Backpulver, Schale von einer Zitrone, 1/2 Stange Zimt, 1 Prise Salz, 1/2 Schale Kirschen

Zubereitung: Die Kirschen waschen und entsteinen. Dann zur Seite stellen. Eine Backform mit zerlassener Butter ausfetten, dann mit dem Filo-Teig so auslegen, dass man den Rührteig und die Kirschen noch einfüllen und alles später wie ein Paket verschließen kann.

Für den Rührteig zuerst Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel schaumig rühren. Danach die Eier nach und nach dazurühren, salzen und die abgeriebene Zitronenschale mit der Milch unterrühren. Anschließend das Mehl mit dem Backpulver vermischen und ebenfalls zum Teig unterheben.

Dann kommen die Kirschen dazu. Die Masse nun in die ausgelegte Form geben und mit dem Filo-Teig verschließen. Die Oberseite des Teiges mit der restlichen zerlassenen Butter bestreichen und den Sesam darüberstreuen. Das Ganze bei etwa 170 Grad für gut 50 Minuten im Ofen backen. Anschließend etwas auskühlen lassen. Dazu passt gut geschlagene Sahne mit einer Prise Muskat und Zitronenabrieb.

Felix Hanika: Koch aus Leidenschaft und Wahl-Mallorquiner, für den ein Pfund Butter sein Ein und Alles ist. Felix Hanika

Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.