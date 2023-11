Carsten Maschmeyer zu Pro-Palästina-Demos in Berlin: „Eine Schande“

Das Wochenende in Berlin und Deutschland steht unter dem Eindruck mehrerer pro-palästinensischer Kundgebungen. Tausende Menschen gingen zu Solidaritätsdemos auf die Straße. In Berlin waren es den Sicherheitskräften zufolge rund 9000 Demonstranten.



Zwar verlief der Protest weitgehend friedlich, doch die Explosion einer Kugelbombe am Samstagabend in Neukölln sowie die Bilder der Männer, die in Kämpferposen auf dem Neptunbrunnen die Palästinenser-Fahne schwenkten, sorgen für Aufregung. Die Einsatzkräfte hatten die Personalien von vier Personen aufgenommen, die auf den bekannten Brunnen in Mitte geklettert waren.

„Unfassbar: Der Neptunbrunnen am Alexanderplatz/Fernsehturm ist ein bekanntes Wahrzeichen in Berlin und wird durch die ‚Demonstranten‘ demoliert“, schrieb der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit bei X, vormals Twitter. Bei Instagram wählte der Unternehmer Carsten Maschmeyer am Sonntag noch deutlichere Worte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Männer mit palästinensischen Fahnen haben am Samstag den Neptunbrunnen erklommen. Emmanuele Contini/Imago

„Ich schäme mich zutiefst – und bin angewidert. Was gestern auf den Straßen Berlins zu sehen war, ist eine Schande“, schrieb der 64-Jährige, der auch durch die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist. „Knapp 10.000 Demonstranten, die in Deutschlands Hauptstadt die Auslöschung Israels fordern. Mitten in Berlin! Seit Tagen werden in ganz Deutschland Israelflaggen abgerissen oder sogar verbrannt. Jüdinnen und Juden fürchten sich, in Synagogen zu gehen, jüdische Kindergärten und Schulen aufzusuchen oder auch nur in einem Taxi zu fahren – aus Angst angegriffen oder sogar getötet zu werden.“

Er sei fest überzeugt, so Maschmeyer an seine 146.000 Follower gerichtet: „Solche Demonstrationen und solche Demonstranten haben bei uns, auch angesichts unserer besonderen Geschichte, überhaupt nichts zu suchen.“ Er wolle nicht wissen, „wie viele der Teilnehmer dieser schändlichen Demonstrationen sich vom Steuerzahler aushalten lassen. Wer von deutschem Boden aus gegen Israel hetzt, hat sein Gastrecht verwirkt. Für diese Menschen gibt es nur eins: Ab ins Heimatland!“

Der Unternehmer, der seit 2009 mit der Schauspielerin Veronica Ferres liiert und seit 2014 mit ihr verheiratet ist, spricht im weiteren Verlauf seines langen Posts vom „kompletten Versagen der Migrationspolitik“. Migration sei „kein Rosinenpicken, wo man sich nimmt, was gefällt – etwa Grundrechte wie Demonstrationsrecht und andere Freiheiten – aber ablehnt, was nicht gefällt – wie das Bekenntnis zu Israel und Deutschlands historische Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden“.

Noch seien jene, die diese Demonstrationen abstoßend fänden, die Mehrheit. „Doch wenn wir jetzt nicht unsere Stimme erheben, wenn wir jetzt nicht deutlich machen, dass Hass auf Juden keinerlei Toleranz in Deutschland hat, dann ist es bald zu spät“, so der Unternehmer, der seinen Text mit Fotos bebilderte, auf denen er selbst vor einem siebenarmigen Menora-Leuchter und an der Klagemauer in Jerusalem zu sehen ist.



Maschmeyers Statement sorgte neben viel Zustimmung auch für harsche Kritik. So schrieb eine Followerin in einem vielfach geliketen Kommentar: „Ich bin schockiert von Ihrem Statement! Ich dachte einst, Sie seien ein intelligenter Mann, dem ist leider nicht so. Ob Sie die Augen verschließen vor all den toten Kindern und Frauen, frage ich mich. Ob Sie bei all dem Technik-Know-How keinen Zugang zu realen Medien haben, anstatt den deutschen Berichten zu glauben, frage ich mich. Ob Sie wirklich für Menschenrechte sind oder nur für die der Juden, frage ich mich.“ Andere User sprachen von einem „rassistischen Beitrag“.