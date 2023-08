In Hollywood wird weiter gestreikt. Zwar haben sich die Streitparteien am Verhandlungstisch eingefunden – wie mehrere amerikanische Medien jedoch berichten, ergaben die Gespräche keinen Durchbruch. Autoren und Schauspieler streiken somit nun schon über drei Monate.

Und ein Ende ist nicht in Sicht: Laut dem Online-Portal Deadline sind die Fronten sogar noch verhärteter als zuvor. Grund dafür seien neue Forderungen der Autoren, die in direkter Verbindung zu der Streikdauer stehen. Je länger der Streik also anhält, desto schwieriger wird es sein, das nötige Einkommen zu generieren, um sich für eine Übernahme der Kosten ihrer Krankenversicherung zu qualifizieren.

Die Lage bleibt weiter festgefahren. Ein Beispiel: Autoren und Schauspieler werfen den Filmstudios vor, gezielt „Gerüchte und Lügen“ über die Verhandlungen an die lokalen Medien durchsickern zu lassen. Die Gegenseite dementiert vehement, ein gemeinsames Fundament sieht sicherlich anders aus. Experten vermuten, der Streik könnte sich noch mehrere Monate hinziehen.

Bürgermeisterin warnt vor einer Katastrophe

Um dem zu begegnen, schaltet sich jetzt auch die Politik ein. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, will laut Los Angeles Times eingreifen. „Die sofortige Lösung dieser Angelegenheit ist von entscheidender Bedeutung, um Los Angeles wieder auf Kurs zu bringen“, sagte die 69-Jährige. Ein weiterer Streikmonat wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für Hollywood und Los Angeles als Standort.

Am Freitag trafen sich Vertreter:innen der Studios, Streamingdienste und der US-Autorengewerkschaft zu einem vertraulichen Gespräch. Presseverbote waren eins der Themen. Man kam zu keiner Einigung. Der Streik setzt sich fort. https://t.co/kvPAM4HUWV#Hollywoodstreik #WGAstrike https://t.co/6aWsIeQW6l pic.twitter.com/rLeFimwrq7 — TrekZone Network 🖖 🇩🇪 (@TrekZoneNetwork) August 5, 2023

Derzeit befindet sich die Hollywood-Filmindustrie aufgrund eines Doppelstreiks von Schauspielern und Autoren in einem Zustand der Lähmung – ein beispielloses Ereignis in der Geschichte der amerikanischen Filmindustrie. Zu den Forderungen der Drehbuchautoren zählen unter anderem die Gewährleistung einer besseren Arbeitsplatzstabilität, eine gerechtere Vergütung und die Etablierung transparenter Regelungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI).