„Nimm dir Zeit, lass dich nicht stressen.“ Diesen Satz scheint sich Verona Pooth besonders zu Herzen genommen zu haben. Er kommt gleich mehrmals in ihrem neuen Buch, das am 18. Oktober erschienen ist, vor. Doch heute Abend sollte sie sich vielleicht nicht allzu viel Zeit lassen.



Knapp 100 Leute sind gekommen, um der Lesung der Selfmade-Frau im Berliner Pfefferberg-Theater zu lauschen. Um 20 Uhr ist der Saal voll, die Bühne aber bis auf zwei Sessel leer. Neben den grauen Sesseln stehen zwei Pappfiguren – Verona Pooth ist darauf zu sehen.

Pooth: „Es stimmt, ich bin eine MILF. Ich bin sogar eine Super-MILF“

Perfekt gestylt, in einem marineblauen Jumpsuit, lächelt die Pappfigur die Zuschauer an. Von der echten Verona fehlt bisher jede Spur. Dabei wollte sie doch eigentlich ihr neues Buch vorstellen, das den provokanten Titel „Die Super-MILF“ trägt. Provokant ist der Titel deshalb, weil sich das Wort „MILF“ aus dem englischen „Mother I’d like to fuck“ ableitet. Gleich zu Beginn des Buchs, im Prolog, stellt Pooth klar: „Es stimmt, ich bin eine MILF. Ich bin sogar eine Super-MILF.“ Meint die Werbe-Ikone das wirklich ernst?



Ja, tut sie. Verona Pooth interpretiert die Abkürzung jedoch anders und hat eine neue Übersetzung erfunden: „Super-mitten-im-Leben-Frau“. Darunter stellt sich die TV-Persönlichkeit einen ganz bestimmten Typ Frau vor: „Eine heiße Schnitte in der Lebensmitte, selbstbewusst, attraktiv und selbstbestimmt.“ Mit genau dieser Ausstrahlung betritt Pooth dann auch mit einer Verspätung von 15 Minuten die Bühne.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ihre frisch gebräunten Beine springen einem direkt ins Auge, an den Füßen trägt sie Glitzerpumps aus Dubai und ihren Körper hat Pooth in ein gepunktetes Minikleid gehüllt. Sie freue sich unglaublich, heute hier zu sein, sagt Pooth, und nimmt auf einer der beiden Sessel Platz. Ihr gegenüber sitzt Lisa Feller, Komikerin und ebenfalls Autorin und das ist kein Zufall. Das ausverkaufte Event wurde vom Veranstalter als Lesung angekündigt. Doch nach nicht mal fünf Minuten auf der Bühne stellt der Star des Abends eines klar: „Ihr fragt euch bestimmt, ob ich lesen kann. Ja, das kann ich. Ich will aber nicht und deswegen ist Lisa heute da.“ Der Abend wird keine gewöhnliche Lesung werden, fügt sie hinzu und wird recht behalten. Denn tatsächlich wird an diesem Abend nur der Buchrücken – den Pooth als „psychologisches Meisterwerk“ bezeichnet – vorgelesen.

Auf der Bühne ist Pooth ganz in ihrem Element. Jede Bewegung, der Beinschlag und Griff in die voluminösen Haare sitzen perfekt. Das mag daran liegen, dass die Autorin ein Profi im Showbiz ist. Im Alter von 15 Jahren wurde Pooth, damals trug sie noch den Namen Feldbusch, als Model entdeckt, versuchte sich Anfang der Neunziger als Sängerin in der Band Chocolate, moderierte eine Erotikshow und spielte in Kinofilmen mit. Bis heute ist Verona Pooth aber vor allem für ihre kurze Ehe mit Dieter Bohlen bekannt, die bereits nach vier Wochen ein jähes Ende fand.

„Frag dein Spieglein nicht, wer die Schönste, Beste, Tollste im ganzen Land ist, sondern sag es ihm einfach.“ dpa

Kapitel zwei: „Sei der hellste Stern der MILF-Straße“

Auch an diesem Abend kommt Pooth auf ihren Ex-Mann zu sprechen. Seinen Namen nimmt sie aber nicht in den Mund, bezeichnet ihn nur als „den Yeti“. Aber Verona ist ja nicht extra aus Hamburg angereist, wo sie bis heute mit ihrem Mann Franjo und ihren beiden Söhnen lebt, um über Dieter Bohlen – den Yeti – zu sprechen. Sie widmet sich wieder lieber ihrem „Verona-Super-MILF-Ratgeber“.

Laut Buchrücken ist das Buch des Models „voller ehrlicher Anekdoten, witziger Erzählungen und besonderer Momente“. Auf insgesamt 240 Seiten, die in zehn Kapitel gegliedert sind, gibt sie Frauen „hilfreiche Tipps und Tricks“ an die Hand, wie sie „zur heißen Schnitte in der Lebensmitte“ werden können. Die Untertitel der einzelnen Kapitel sind ähnlich provokant, wie der Buchtitel. Den Untertitel von Kapitel zwei mag Verona besonders gern, wie sie auf der Bühne verrät: „Sei der hellste Stern der MILF-Straße. Ist das nicht genial?“, fragt sie das Publikum und erntet Schweigen.

Lisa Feller füllt die Stille mit Werbung für ihr eigenes Buch, das aber schon 2019 erschienen ist und den interessanten Titel: „Mir geht’s gut, nur meine Brüste lassen sich hängen“, trägt. In den folgenden knapp 90 Minuten geht es dann auch immer wieder um Brüste, um Freundschaften und Selbstliebe. Der Thalia-Verlag beschreibt das Buch übrigens so: „Ein Must-Read für alle Frauen, die der Menopause und ihren Begleiterscheinungen mit sehr viel Leichtigkeit in den Hintern treten wollen.“

Die Titel der anderen Kapitel sind ähnlich doppeldeutig wie der Buchtitel gestaltet. Kapitel eins trägt den Titel „Zieh blank – und zwar mental!“ und im achten Kapitel wird „Der ultimative Super-MILF-Schnitten-Bauplan“ präsentiert. Zudem kommen zwei Ärztinnen zu Wort, eine Hormonspezialistin und eine Dermatologin. Veronas Tipp: „Ab zum Arzt, denn da werden Sie geholfen.“ (typisches Pooth-Bblabla)

Das Publikum entspricht der Zielgruppe Frauen ab 40. Der ein oder andere Mann ist auch dabei. „Wurdest du mitgeschleppt?“, fragt Pooth und zeigt auf einen Mann in der zweiten Reihe. Bevor der Hahn im Korb antworten kann, nickt seine Frau, die direkt neben ihm sitzt, mit dem Kopf. Verona Pooth findet das „super“, denn ihrer Meinung nach ist „dieser Ratgeber nicht nur hilfreich für Frauen. Auch Männer können einiges lernen“. Ob der „mitgeschleppte“ Herr den MILF-Ratgeber wirklich lesen wird, bleibt ihm überlassen. Die schlagfertige Art des Stargasts – so wurde Pooth von den Veranstaltern angekündigt – kommt beim Publikum aber gut an.

Veronas Geheimtipp: Hautcreme mit Hormonen aus Sonnenblumenkernen

Auf der Bühne wirbt Pooth dann auch noch für eine Hautcreme, die mit Hormonen angereichert ist. „Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das für Hormone sind. Ich dachte ja immer, in der Creme sind Hormone von Tieren zugesetzt“, sagt Pooth. Im nächsten Moment ahmt sie einen Affen nach – „Uhgaaa, uhgaaa“ – und schüttelt mit dem Kopf. „Nein, nein, meine Lieben. Die Hormone sind pflanzlich und werden aus Sonnenblumenkernen gewonnen. Ist das nicht toll?“ Das ist sogar so toll, dass Pooth mit der Skincare-Firma einen Werbevertrag hat und die Käuferinnen des Buchs einen 30-prozentigen Rabattcode erhalten, wenn sie das Buch kaufen. Verona Pooth weiß einfach, wie es im Showbiz läuft.



Laut eigenen Aussagen hat sie ein Jahr am Buch gearbeitet und anschließend ein Jahr über den Inhalt nachgedacht. Noch während des Schreibens wurde der Titel von „Der Super Schnitten Bauplan“ zu „Die Super-MILF“ geändert. Das Verlagsunternehmen Thalia war zu Beginn genauso wenig davon überzeugt, wie Pooths älterer Sohn. Dieser sagte kürzlich in einem Interview, dass er „erst ein bisschen verblüfft war, aber dann die Hintergrundstory gehört“ habe. Welche Hintergrundstory er genau meint, lässt er aber offen. Am Ende der Lesung, die gar keine Lesung ist und das wohl auch nie sein sollte, gibt Verona Pooth noch eine Signierstunde. Auf der Bühne – das versteht sich ja von selbst.