Der Fußballer verfolgte am Sonnabend das Champions League Finale. Ein Schnappschuss aus seinem Mallorca-Urlaub warf danach Fragen auf.

Über fünf Millionen Menschen sahen am vergangenen Sonnabend das Finale der Champions League. Viele trafen sich, um gemeinsam mit Bier, Chips oder Gegrilltem das wichtigste Spiel im europäischen Fußball zu verfolgen. Auch Fußball-Weltmeister Mats Hummels sah sich die Partie zwischen Manchester City und Inter Mailand während seines Mallorca-Urlaubs an. Ein spontanes Foto auf seinem Instagram-Account sorgt nun für Wirbel: Mehrere User fragen verdutzt, ob Mats Hummels Verschwörungstheoretiker sei.

Auf Twitter gingen Fotos von Hummels Instagram-Story zum Finalspiel viral. Der Grund: Im Regal neben dem Fernseher stand das Buch „Gesundheitsdiktatur – Bill Gates' Angriff auf die Demokratie“. Für viele Fans völlig unerwartet; schließlich ist das nicht unbedingt ein Buch, das man beim stets aufgeschlossen und empathisch wirkenden Mats Hummels erwarten würde.

Leute das ist nicht mein Buch 😄 ich wusste bis zu den Tweets hier nicht mal von der Existenz dieses „Werks“ geschweige denn würde ich sowas lesen. https://t.co/zh6IWhTlJb — Mats Hummels (@matshummels) June 12, 2023

Beim angeblichen Autor des Buches, „Dr. C. E. Nyder“, handelt es sich eigentlich um ein Synonym für mehrere am Buch beteiligte Autoren. Inhaltlich dreht sich die Publikation rund um verschiedene Verschwörungstheorien zum Thema Corona und Impfen. „Nicht mein Weltmeister“ oder „Äh, Mats?!“, schrieben User auf Twitter. Die Verwunderung war am Samstagabend groß.

Hummels äußert sich auf Twitter

Doch der aktuelle Borussia-Dortmund-Profi reagierte prompt und wehrte sich gegen die Gerüchte. „Leute das ist nicht mein Buch“, schrieb er in den Sozialen Medien, „ich wusste bis zu den Tweets hier nicht mal von der Existenz dieses ‚Werks‘, geschweige denn würde ich sowas lesen.“ Viele Fans waren anschließend beruhigt. „Mats ist kein Verschwörungstheoretiker“, schrieben sie auf Twitter. Wahrscheinlich lag das Verschwörungs-Buch einfach in der Ferienwohnung oder dem Hotel, in dem Hummels seinen Mallorca-Urlaub verbringt.

Das nächste Mal wird sich der Weltmeister von 2014 jedoch genau überlegen, was er auf seinen Kanälen veröffentlicht. Bisher war Hummels sehr aktiv auf Instagram, Twitter und Co. Er liket und kommentiert gerne Bilder von Teamkollegen und Freunden und gibt überaus häufig Einblicke in den Alltag eines Fußball-Stars.