Victoria Beckham, Heidi Klum und Co: Wir haben die Diät-Rezepte der Stars

Das Geheimnis ihrer schlanken Figur? Für Schauspielerinnen und Models, Musiker und Influencerinnen gibt es auf diese gängige Boulevard-Frage nur zwei Antworten. „Sport, gesunde Ernährung, ganz viel Wasser und ausreichend Schlaf“, flöten die einen, auf dass keine weiteren unangenehmen Fragen offenbleiben.



Und die anderen? Die faseln sich um Kopf und Kragen. Sie erzählen von kruden Ernährungsplänen, strengen Diäten und eisernen Fastenzeiten, die mit einer ausgewogenen, gesunden Nahrungszufuhr nicht immer etwas zu tun haben. Die schönsten schlimmen Diät-Tipps der Stars haben wir für Sie zusammengefasst.

Mariah Carey: Nichts als Lachs und Kapern

Hummer, Kaviar und Foie Gras, Trüffel oder Austern – Mariah Carey könnte sich die luxuriösesten Leckereien leisten. Und vor allem: eine ordentliche Abwechslung. Mit dem Ziel einer hübschen Sanduhrlinie machte die amerikanische Sängerin einige Zeit das genaue Gegenteil: 2016 aß sie immer nur das Gleiche – norwegischen Lachs und Kapern immerhin, allerdings morgens, mittags wie auch abends.

Mag’s am liebsten norwegisch: Mariah Carey Cover-Images/Imago

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Es ist wirklich hart“, berichtete Carey damals dem Promi-Portal E! News, „norwegischer Lachs und Kapern jeden Tag – das war’s.“ Auf die Proteine komme es an, meinte die Sängerin; Fachleute allerdings raten zu einer ausgewogenen Ernährung, die auch vitaminspendendes Obst und Gemüse einschließt. Sei’s drum – wer Careys Diät ausprobieren will, braucht nur: zwei Scheiben geräucherten norwegischen Lachs auf einen Teller drapieren und ein kleines Glas Kapern formschön darauf verteilen. Das Auge isst schließlich mit.

Victoria Beckham: Der immergleiche Sommersalat

Hervorragend würde sich Mariah Careys Lachs auf einem Vollkorntoast machen. Victoria Beckham kommt diese schmackhafte Kombination trotzdem nicht auf den Teller: Ihre Leibspeise – Vollkorntoast mit einer Prise Salz, aber ohne Butter nämlich, so beschrieb sie ihr Lieblingsessen im Februar dieses Jahres in einem Interview – isst sie nur in Reinform. Klingt schon traurig genug, ist aber nur die Spitze des Eisbergsalats: Denn die Modedesignerin gönnt sich ihre vollkornige Leibspeise ohnehin so gut wie nie, nimmt sie doch seit 25 Jahren fast immer das Gleiche zu sich.

Hätte gern mal wieder Vollkorntoast: Viktoria Beckham MediaPunch/Imago

„Seit ich Victoria kenne, isst sie nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse“, hatte ihr Gatte David Beckham in einem Podcast-Interview gesagt. Wobei man korrigieren muss: Der Fisch darf auch mal ungegrillt, das Gemüse roh statt gedünstet sein. Das beweist eines von Beckhams Diät-Rezepten, das aktuell online die Runde macht. Auf Instagram teilte die 49-Jährige höchstpersönlich Fotos eines supergesunden, supersättigenden Sommersalats, für den es gerade einmal fünf Zutaten braucht.



Und der geht so: küchenfertige Kichererbsen, Thunfisch aus der Dose, Rucola, klein gehackte Zwiebeln und das Fruchtfleisch einer Avocado zu einem Salat zusammenrühren. Thunfisch und Avocado ergeben zusammen eine cremige Konsistenz, die ein sahniges Dressing angeblich überflüssig macht. Wer’s glaubt.

Heidi Klum: Jeden Morgen ein Süppchen

Auch Heidi Klum gönnt sich nur wenig kulinarische Abwechslung. Vor allem morgens! Hier greift die 50-Jährige nicht etwa zu Haferflocken oder Grapefruit. Ein deftiges Süppchen muss es in der Frühe sein – wobei das patente Model dafür nicht mal stundenlang in der Küche stehen und Knochen auskochen muss.

Genießt in der Frühe gern ein Tässchen Brühe: Heidi Klum Cover-Images/Imago

Wie die Bunte berichtet, stärkt sich das Model seit Jahren auf dieselbe einfache und vor allem befremdliche Weise: Erst kocht sie eine Instant-Hühnerbrühe nach Anleitung, dann schlägt sie zwei rohe Eier hinein, die sodann im heißen Wasser stocken, auf dass eine Art archaischer Eierstich entsteht. Lecker.

Heidi Montag: Rohes Herz und rohe Leber

Noch weniger Vorbereitungszeit braucht ein Diät-Rezept, das Klums Namensvetterin Heidi Montag zwischenzeitlich für sich entdeckte – wobei es dem Reality-Star dabei weniger um ihre schlanke Linie ging. Eine gestärkte Gesundheit strebte die 36-Jährige an, außerdem eine erhöhte Fruchtbarkeit. „Ich dachte, ich müsste mich übergeben, und war deswegen nervös“, sagte sie Anfang 2022 in einem Podcast-Interview mit Blick auf den Start ihrer Hardcore-Diät.

Beißt beherzt in rohe Bison-Leber: Heidi Montag MediaPunch/Imago

Verständlich – denn Montag hatte sich für einen höchst umstrittenen Ernährungsplan entschieden, der das ausschließliche Verspeisen roher Tierorgane vorsieht. Am häufigsten griff sie nach eigenem Bekunden zu Bison-Leber, auch mit einem rohen Herzen des gleichen Tieres und mit Bullenhoden hatte sie sich auf Instagram bereits gezeigt. „Vielleicht hilft mir das dabei, schwanger zu werden“, hoffte Montag damals.



Tatsächlich hat die Reality-Darstellerin einige Monate nach ihrer Organ-Diät einen Sohn bekommen. Einen zweiten allerdings – im Jahr 2017 war ihr selbiges auch ohne rohe Innereien gelungen. Ohnehin raten Ärztinnen und Ärzte – wenig überraschend – dringend von dieser befremdlichen Ernährungsweise ab.

Arnold Schwarzenegger: Ein Schnaps zum Proteinshake

Ansprechender – und zumindest etwas gesünder – klingt da schon Arnold Schwarzeneggers Geheimrezept. Im vergangenen Jahr verriet der einstiege Terminator dem Promi-Portal Insider, was in seinen Proteinshakes steckt. Die haben es ganz schön in sich: Denn neben dem obligatorischen Proteinpulver und allerhand erwartbaren Zutaten wie Früchten und rohen Eiern kommt bei Schwarzenegger auch ein bisschen Alk in den Mixer.

Serviert seinen Proteinshake auf Eis: Arnold Schwarzenegger ZUMA Wire/Imago

„Ich füge ein bisschen Schnaps oder Tequila hinzu“, erzählte der 75-Jährige dem Insider, „das bringt ein bisschen Extrageschmack“, serviert werde das Ganze dann auf Eis. Ob die hochprozentige Beigabe neben der speziellen Alk-Note eine weitere Wirkung zeigt, führte er nicht aus. Am Set eines Films, an dem er unlängst beteiligt war und seine Tequila-Protein-Mischungen „für das ganze Team“ zubereitete, seien die Shakes allerdings hervorragend angekommen, meint Schwarzenegger.



Seine Garderobe sei „ein bisschen wie eine Bar geworden, in die Leute auf einen Proteindrink vorbeikommen.“ Und der setzt sich laut Schwarzenegger so zusammen: Proteinpulver, Mandelmilch, Kirschsaft, eine Banane und ein rohes Ei in einen Mixer geben, ein Gläschen Tequila oder anderen Schnaps drauf, Knöpfchen drücken – fertig.

Chris Pratt: Fasten wie im Alten Testament

Im Ernährungsplan, den sich zwischenzeitlich Chris Pratt gesetzt hatte, dürfte Alkohol keine Rolle gespielt haben. Im Jahr 2019 hatte der amerikanische Schauspieler nämlich eine Diät gewählt, die ihren Ursprung in der Bibel hat: das sogenannte Daniel-Fasten. „Probiert es aus. 21 Tage lang beten und fasten“, hatte Pratt damals auf Instagram empfohlen.

Hat hungernd zu Gott gefunden: Chris Pratt Cover-Images/Imago

Die Diät geht auf die biblische Figur des Daniel aus dem Alten Testament zurück, der drei Wochen nur von Gemüse und Wasser gelebt haben soll. Und von der inneren Einkehr natürlich. Konsumiert werden dürften nur Lebensmittel, „die aus dem Samen wachsen“, erklärte der heute 44-Jährige damals. Was erst mal gar nicht ungesund klingt, stößt bei Ernährungsexperten dennoch auf wenig Gegenliebe: Wer das Daniel-Fasten betreibe, dem fehlten jede Menge wichtige Nährstoffe, heißt es in Online-Artikeln.



Pratt schwört trotzdem darauf – die 21 Tage hätten ihn „näher zu Gott“ geführt, was ja einen bei einer Diät eher selten auftretenden Nebeneffekt darstellt. Immerhin: Das Daniel-Fasten ermöglicht eine gewisse Abwechslung. Denn erlaubt sind: Gemüse, Früchte, Nüsse, Vollkorn, gesunde Öle, Wasser. Und natürlich Beten.

Shailene Woodley: Regelmäßig ein Löffelchen Ton

Schwerer dürfte da schon im Magen liegen, was Shailene Woodley regelmäßig zu sich nimmt. Die Schauspielerin schwört auf Ton, den sie für eine bessere Gesundheit in ihre Ernährung integriert hat. „Ton bindet sich mit anderen Stoffen im Körper und hilft ihm so, jene Stoffe auszuscheiden, die nicht unbedingt die besten für dich sind“, behauptete die heute 31-Jährige schon 2014 in einem Interview mit Talkshow-Star David Letterman; demnach wollte sie so zum Beispiel verschiedene Metalle loswerden.

Will ein paar Gramm Metall loswerden: Shailene Woodley Abacapress/Imago

Fachleute aus dem Ernährungsbereich sind davon nicht gerade überzeugt. Die Einnahme von Ton sei „wirkungslos“, wird ein Arzt von der Huffington Post zitiert – und selbst wenn das Bodenmaterial Metalle aus dem Körper verbannen könnte, wäre das nicht unbedingt wünschenswert. Eisen zum Beispiel sei „wichtig für die Gesundheit“.



Wer Woodleys Diät-Plan trotzdem folgen will, braucht sich übrigens nicht an tonhaltiger Erde bedienen oder an der selbstgetöpferten Blumenvase knabbern. Natürlich gibt es längst findige Unternehmen, die spezielles Tonpulver anbieten. Es braucht also nur: Tonpulver, Wasser – und ein Löffelchen zum Rühren.