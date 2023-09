Video: Flugzeugtragödie bei Gender-Reveal-Party in Mexiko

Ein dramatischer Vorfall überschattet eine Baby-Party im mexikanischen Sinaloa. Eigentlich ist alles für den großen Moment vorbereitet: Luftballons in Blau und Rosa hängen an einem „Oh Baby“-Schriftzug. Die Eltern samt Freunden und Familie warten nur noch darauf, dass das Geschlecht ihres Kindes verkündet wird. Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

Aus dem Hintergrund nähert sich dann plötzlich ein Kleinflugzeug mit hoher Geschwindigkeit: über dem Paar versprüht der Jet rosa Farbpartikel. Es wird ein Mädchen! Wie in einem Video auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu sehen ist, bricht unter den Partygästen Jubel aus.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch die Situation gerät außer Kontrolle. Nachdem der Privatjet den rosafarbenen Rauch abgelassen hat, steigt er steil in die Luft. Dabei bricht der linke Flügel des Flugzeugs und löst sich vom Rumpf. Das Video, das in den sozialen Medien viral geht, endet abrupt.



Die mexikanischen Behörden im Bundesstaat Sinaloa teilten später mit, der Pilot, der 32-jährige Luis Angel N., sei nach dem Absturz ins nächstliegende Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die konkrete Ursache für den Flugzeugunfall bleibt laut der Polizei weiterhin ungeklärt.

Wie Baby-Partys immer häufiger außer Kontrolle geraten

Das Beispiel aus Mexiko zeigt, wie Baby-Gender-Enthüllungspartys derzeit überhandnehmen. Das Konzept an sich, also Freunden und Familien mittels einer Überraschung das Geschlecht des Kindes mitzuteilen, klingt erst mal harmlos. Anfangs waren es entweder eine blaue oder eine pinke Torte, Glitzer in den jeweiligen Farben, die dem Geschlecht zugeordnet sind, oder ein Feuerwerk.

Doch in der Vergangenheit gerieten solche Enthüllungsfeiern, die ihren Ursprung in den USA haben, zunehmend außer Kontrolle. Die Partys wurden immer kostspieliger, riskanter, gefährlicher. In sozialen Medien werden solche Videos millionenfach geklickt, sie werden dabei immer größer und ausgefallener gestaltet. 2017 in Arizona in den USA verursachte beispielsweise eine Party einen 47.000 Hektar großen Buschbrand. Der Schaden wurde auf mehr als acht Millionen Dollar beziffert.

Im Mittleren Westen der USA, in Iowa, baute eine Familie im Oktober 2019 eine Rohrbombe, die nach der Explosion entweder blau oder pink glitzern sollte. Als der Sprengkörper explodierte, schleuderten Splitter kreuz und quer durch die Luft, wobei die in der Nähe stehende Großmutter des zukünftigen Kindes getötet wurde.

Der vorläufige Tiefpunkt wurde in Kalifornien im Sommer 2021 erreicht: Im Bezirk San Bernardino wurde damals ein raucherzeugendes pyrotechnisches Gerät eingesetzt, das einen 10.000 Hektar großen Buschbrand auslöste – das „El Dorado Fire“ östlich von Los Angeles. Das Feuer wütete gut drei Wochen lang, mehrere Ortschaften wurden evakuiert, fünf Einfamilienhäuser brannten ab, ein Feuerwehrmann kam ums Leben.

Die Eltern, die für den gigantischen Brand verantwortlich waren, wurden für rund 30 Straftaten angeklagt; darunter fahrlässige Tötung, rücksichtslose Brandstiftung mit Körperverletzung und Brandstiftung von bewohnten Gebäuden. Ein kalifornisches Gericht muss noch entscheiden, ob die Eltern für die Folgen der Baby-Gender-Reveal-Party hinter Gitter müssen.



Ob es Konsequenzen für die Eltern in Mexiko geben wird, bleibt abzuwarten.