Condé Nast veröffentlichte eine Stellenanzeige, die sehr an den Film „Der Teufel trägt Prada“ erinnert. Mit einem für New Yorker Verhältnisse überschaubaren Gehalt.

„Personal Assistant Wanted“: Ob es bei Wintour wirklich so zugeht wie in „Der Teufel trägt Prada“? imago images

„A million girls would kill for this job“ – „Millionen Mädchen würden für diesen Job töten.“ Dieser Satz kommt der Filmfigur Andrea „Andy“ Sachs, gespielt von Anne Hathaway, sofort entgegen geschossen, wenn sie auch nur die kleinsten Anflüge von Bedenken über ihre neue Stelle äußert.



„Sie hasst mich“, sagt sie an einer Stelle des Films „Der Teufel trägt Prada“ aus dem Jahr 2006 zum Moderedakteur Nigel und meint damit ihre Chefin Miranda Priestly, die Chefredakteurin des großen Modemagazins Runway. „Dann kündige“, entgegnet ein wenig beeindruckter Nigel. „Ich kann in fünf Minuten ein anderes Mädchen finden, das deinen Job übernimmt ... eines, das ihn wirklich will.“

Traumjob oder doch eher die pure Hölle? Miranda Priestlys Assistentin arbeitet an der Spitze der Modewelt, wird von ihrer extrem fordernden Chefin jedoch den ganzen Tag gnadenlos herumgescheucht. Sie, die Chefredakteurin, ist äußerst schwer zufriedenzustellen, im Büro herrscht ein Klima der Ehrfurcht, die nicht selten in Angst umschlägt – und ein „Danke“ bekommt man von Priestly ganz sicher nicht zu hören. So hatte sich Andy, die eigentlich Journalistin werden und schreiben wollte und über deren Kleidergröße 38 man sich mokiert, das Ganze eigentlich nicht vorgestellt.

Vor drei Tagen veröffentlichte der Verlag Condé Nast in den USA nun eine Stellenanzeige, die sich glatt so liest, als würde eine Nachfolgerin für Andrea Sachs aus „Der Teufel trägt Prada“ gesucht: Auf dem verlagseigenen Jobportal wird nach einer Assistentin oder einem Assistenten für den Editor in Chief und Global Chief Content Officer der amerikanischen Vogue gefahndet – also für die berühmt-berüchtigte Anna Wintour herself.



Sie war auch die Inspirationsquelle für die Figur der Miranda Priestly, im Film gespielt von Meryl Streep – die Buchvorlage „Der Teufel trägt Prada“ stammt von Laura Weisberger, die selbst einige Jahre Wintours Assistentin gewesen war. Zwar bestätigte Weisberger nie, dass Priestly auf Wintour basiere, doch sind die Parallelen augenscheinlich.

Anna Wintour: Eine Chefredakteurin wie keine Zweite

Die einflussreichste Frau der westlichen Modewelt rühmen viele Erzählungen; in die Karten schauen ließ sich die 73-Jährige nie. Elegante Couture, akkurater Pagenschnitt, große Sonnenbrillen – das ist die kühle, unnahbare Anna Wintour, die streng guckend in den ersten Reihen der größten Modenschauen sitzt. Ihr Urteil ist eines der gewichtigsten einer Multimilliardenindustrie, sie ist dafür bekannt, sehr eigenwillig zu sein, wird in den Medien oft als „Eiskönigin“ beschrieben.

Immer in der ersten Reihe, selten gut gelaunt: Die Chefredakteurin ist für ihre kapriziöse Art bekannt. imago images

Ihre persönliche Assistentin zu sein, muss ein knallharter Job sein. Eine Andy Sachs des echten Lebens wird im Jahr laut der Stellenanzeige 60.000 bis 80.000 US-Dollar verdienen – ein für New Yorker Verhältnisse überschaubares Gehalt, das in der Megametropole keine großen Sprünge zulässt.



Trotzdem ist die Liste an Aufgaben und Anforderungen, die Wintours zukünftige Assistentin erfüllen muss, lang und anspruchsvoll. Die gesuchte Person soll „äußerst organisiert, effizient und termingerecht“ arbeiten sowie in der Lage sein, mit „vielfältigen Aufgaben zu jonglieren und Prioritäten zu setzen“.

Neben gesuchten Fähigkeiten, die auch in herkömmlichen Anzeigen oft zu lesen sind, stellt die Vogue auch konkrete Ansprüche an die Charakterzüge ihrer Bewerberinnen und Bewerber: Jemand mit „Selbstvertrauen, Enthusiasmus und einer Einstellung, derzufolge alles möglich ist, gepaart mit Demut und Lernbereitschaft“ wird gesucht.



Obwohl die gnadenlose Modebranche, wie sie in „Der Teufel trägt Prada“ dargestellt wird, durchaus abschrecken mag, begeisterte der Film ganze Generationen für den dort gezeigten Arbeitsplatz. Denn im Kino – sehr amerikanisch – meistert Andy Sachs natürlich nach und nach jede Herausforderung mit Bravour und wird vom Mauerblümchen im Strickpullover zum It-Girl in Chanel und Vuitton.

Inwiefern der filmisch dargebotene Glamour und die Schattenseiten der Wirklichkeit entsprechen, bleibt für Außenstehende wohl immer ein Rätsel, ebenso wie die Frage, wie viel Priestly in Wintour beziehungsweise Wintour in Priestly steckt.



Die echte Vogue-Chefin zeigte sich damals übrigens unbeeindruckt von Weisbergers Buch. „Ich weiß noch nicht mal, wer das Mädchen ist“, soll sie zur damaligen Redakteurin Laurie Jones gesagt haben, als sie von dem Roman der Autorin erfuhr. Zur Premiere des Films erschien sie dann aber doch. Sie trug damals – wer hätte es gedacht – Prada.