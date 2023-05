Abends am Hauptbahnhof in den Schlafwagen einsteigen – und morgens aufwachen in Budapest: Es gibt einige interessante Verbindungen, die mit dem Direktzug aus Berlin ins Ausland führen. Zu empfehlen ist der Trip auf Schienen für all jene, die entspannt und nachhaltig reisen wollen.



Natürlich ließe sich das auch mit dem Fernbus machen, doch ein Zug bietet mehr Platz, auf der Fahrt können die Gäste aufstehen, umhergehen, den Speisewagen besuchen. Letzteres lohnt sich gerade in den Zügen nach Polen, in die Tschechische Republik oder nach Ungarn, denn dort gibt es nicht minderwertiges Convenience Food, wie es bei der Bundesbahn in der Mikrowelle aufgewärmt wird. Nein, in den Zügen gen Osten sitzt man an Tischen mit weißen Tischdecken und hört den Koch in der Küche die Schnitzel klopfen; das Bier wird frisch aus dem Fass gezapft.