Die Antwort auf die Frage „Wie schmeckt’s?“ ist immer eine Frage des Erwartungsmanagements. Im Falle des Restaurants Sphere hatte ich meines nach unten gedimmt, besser gesagt: Ich hatte keine Erwartungen, zumindest nicht ans Essen. In der Regel sind Touristenattraktionen nicht für gutes Essen bekannt. Das Sphere befindet sich nämlich auf mehr als 200 Meter Höhe in Berlins zweitwichtigstem Wahrzeichen, dem Fernsehturm am Alexanderplatz.