Gerüchte, wer der nächste James-Bond-Darsteller werden könnte, ändern sich beinahe wöchentlich. Aber dem Vernehmen nach haben die Produzenten ihre Suche nach dem neuen 007 noch gar nicht richtig begonnen. Zwei Jahre nach dem letzten Auftritt von Daniel Craig müssen sich die Fans also weiter in Geduld üben. Vor 40 Jahren war das ganz anders, da gab es sogar zwei James Bonds: Roger Moore in „Octopussy“ und Sean Connery in „Sag niemals nie“.

Eigentlich hatte Connery längst mit der Sache abgeschlossen. Nach seinem fünften Film „Man lebt nur zweimal“ hatte er schon 1967 seinen Abschied von der Rolle verkündet, weil ihm der 007-Kult zu viel wurde. Als sein Nachfolger George Lazenby nach nur einem Einsatz hinwarf, ließ sich Connery von den Bond-Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman zu einem Comeback in „Diamantenfieber“ (1971) überreden. Anschließend übernahm Roger Moore die Rolle, die er in sieben Filmen der Firma Eon Production spielen sollte.

„Nie wieder Bond“, soll Connery gesagt haben. Aber dann überlegte es sich der Schotte noch einmal anders, als sich eine unerwartete Gelegenheit bot. „Sag niemals nie“ lief in Konkurrenz zur 007-Reihe der Firma Eon, die bis heute 25 Kinofilme hervorgebracht hat.

Ein Remake von „Feuerball“

Tatsächlich ist „Sag niemals nie“ ein Remake des Eon-Films „Feuerball“ mit Sean Connery von 1965. Lange bevor Broccoli und Saltzman mit „James Bond 007 jagt Dr. No“ die langlebigste Serie der Kinogeschichte lancierten, hatte der irische Drehbuchautor und Filmproduzent Kevin McClory mit Ian Fleming an James-Bond-Drehbüchern gearbeitet. Zu einer Verfilmung kam es damals nicht. Fleming nutzte jedoch einige Ideen für seinen Roman „Feuerball“. McClory zog vor Gericht, bekam eine finanzielle Entschädigung und die Filmrechte an „Thunderball“ – so der Originaltitel – zugesprochen.

Sean Connery in „Sag niemals nie.“ Mary Evans/imago

Im Jahr 1965, ein Jahr nach Flemings Tod, tat sich McClory mit Broccoli und Saltzman zusammen, um „Feuerball“ zu produzieren. Es wurde vertraglich festgehalten, dass McClory den Stoff danach zehn Jahre lang nicht verfilmen dürfe. Die beiden Eon-Produzenten gingen wohl nicht davon aus, dass sich 1975 noch irgendjemand für James Bond interessieren würde – ein Irrtum. Kaum war die Frist abgelaufen, begann McClory mit der Arbeit an einem neuen Drehbuch.

In dem Produzenten Jack Schwartzman, der zuvor als Jurist für die großen Hollywood-Studios gearbeitet hatte, fand McClory den idealen Partner, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Viele bekannte Bond-Merkmale waren geschützt: das 007-Logo mit dem Pistolenlauf etwa, die berühmte Musik von Monty Norman und John Barry oder das typische Bond-Intro, die sogenannte Gunbarrel-Sequenz. Charaktere wie Ms. Moneypenny, Bonds Chef M oder Waffenmeister Q durften hingegen auftauchen. Und immerhin hatte man den inzwischen 52 Jahre alten Sean Connery als 007.

Erst durch einen Insider-Artikel der deutschen Filmzeitschrift „Cinema“ wurden viele Details öffentlich. Und prompt folgte die Klage von Broccoli. Da der Film unter der Regie von Irvin Kershner jedoch schon abgedreht war und Broccoli nach Ansicht der Richter schon viel früher dagegen hätte vorgehen können, entschieden sie zugunsten seiner Konkurrenten. So gab Sean Connery am 7. Oktober 1983 in „Sag niemals nie“ tatsächlich sein Bond-Comeback im Kino. Der Film mit Klaus Maria Brandauer als Bösewicht Largo und Kim Basinger als Bond-Girl ist unter 007-Fans umstritten, war aber ein kommerzieller Erfolg.

Kim Basinger als Bond-Girl

Trotz der Niederlage vor Gericht durfte sich Broccoli als Gewinner fühlen. Denn sein Film gewann das Rennen an den Kinokassen. „Octopussy“ mit Roger Moore in der Hauptrolle kam nicht nur drei Monate früher als „Sag niemals nie“ in die Kinos, er spielte auch mehr Geld ein.

Übrigens gab 1983 noch ein weiterer James-Bond-Darsteller sein Agenten-Comeback. George Lazenby, der nach „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) keine allzu große Filmkarriere erlebte, hatte in dem Fernsehfilm „Return of the Man from U.N.C.L.E.“ einen Gastauftritt. In dem Spin-off der TV-Serie „Solo Für O.N.C.E.L.“ spielte Lazenby einen Spion namens J.B. Der deutsche Zusatztitel des Films lautete übrigens „Thunderball“. (dpa)