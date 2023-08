Schon vor Beginn geriet das weltgrößte Metal-Festival in die Schlagzeilen: Obwohl Schlamm und heftiger Dauerregen fast jedes Jahr dazugehören, hatten sich die Veranstalter zum ersten Mal für einen vollständigen Einlassstopp entschieden. Dieser wurde auch über Ticketbesitzer verhängt, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist waren. Trotz größter organisatorischer Schwierigkeiten hat am Mittwoch nun die viertägige Musikveranstaltung in Schleswig-Holstein begonnen.

Dieser Metal-Fan war entschlossen, gegen den Schlamm zu kämpfen. Sein Schmunzeln zeigt: Er hat gewonnen. Dirk Jacobs/imago So beginnt die viertägige Schlammschlacht. Dirk Jacobs/imago Steampunk-Wikinger in kriegerischer Stimmung, nicht bei Dreharbeiten, sondern auf dem Wacken Open Air. Dirk Jacobs/imago Schlechtes Wetter, gute Laune. Sven Baehr/Fotostand/imago Nichts kann die jährliche Metal-Pilgerfahrt nach Schleswig-Holstein verderben. Sven Baehr/Fotostand/imago Der Veranstalter hat eine ganze Flotte von Traktoren im Einsatz, um den Fans auf den Platz zu helfen. Dirk Jacobs/imago Metal-Fans kurz bevor sie das Festivalgelände stürmen. Christian Charisius/dpa In der gesamten Umgebung brach eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, auf Koppeln und Höfen rund um Wacken bieten die Bewohner weiter freie Flächen zum Campen oder Zimmer an. Dirk Jacobs/imago Metal-Fan Lukas hat trotz oder wegen des schlammigen Festivalgeländes eine gute Zeit. Christian Charisius/dpa Eine lächelnde Metal-Königin ist auch mit dabei. Dirk Jacobs/imago „Denim and Leather“, wie die englischen Metal-Götter Saxon singen, dürfen auch nicht fehlen. Dirk Jacobs/imago Einsatzbereit, inklusive Kriegsbemalung. Dirk Jacobs/imago 1 / 12

Das Wacken Open Air wird seit 1990 jeweils im August in der ländlich geprägten Gegend bei Wacken im südwestlichen Schleswig-Holstein veranstaltet und hat dank seiner Größe und seiner Stimmung unter Metalfans und -bands Kultstatus erworben. Das Festival hatte schon öfter mit Schlamm und Regen zu kämpfen, wurde davon aber vorher noch nie derart beeinträchtigt. Lediglich wegen der Corona-Pandemie fiel es in den Jahren 2020 und 2021 aus.