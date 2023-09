Skims im KaDeWe: Kim Kardashians Kurven für Berlinerinnen

Rund 15 Jahre lang habe der Megastar mit dem Gedanken gespielt, eine eigene Linie für Shapewear, also figurformende Wäsche, herauszubringen. Das erzählte Kim Kardashian im Jahr 2019 bei der Gründung ihres Labels Skims. Heute, ziemlich genau vier Jahre später, hat es ihre Marke auch in die deutschen Regale geschafft – genauer gesagt in die Regale des KaDeWe, dem einzigen Geschäft Deutschlands, das nun Skims verkauft.

Am Montagmorgen (18. September) um 9 Uhr wurde in der Hauptstadt der Startschuss gegeben für das Label aus den USA. Im dritten Stock des Kaufhauses wurden die Gäste mit Matcha-Kokos-Lattes in Skims-Einwegbechern, farblich mit der Kleidung abgestimmten Macarons und der Musik von einer DJ willkommen geheißen.

Im Gewusel zahlreicher Influencerinnen fiel dabei eine große Umkleide mit Skims-Schriftzug ins Auge, um die verschiedene Kleidungsstücke gelegt, gehangen oder an Mannequins gezogen waren.

Der Megastar und seine Models: Kim Kardashian umringt von Schönheiten, alle in Skims gekleidet. imago images

Das Angebot der Marke umfasst Kleider, Unterwäsche, Leggings, T-Shirts oder auch Pyjamas. Dabei sind die Preise weder günstig noch maßlos überteuert, verglichen mit der Konkurrenz: Ein Kleid mit Spaghettiträgern für 92 Euro, Bodys für 70 Euro oder Leggings für 62 Euro. Mit Größen von XXS bis XXXXL will das Unternehmen für Body Positivity und Inklusivität werben.

Pyjamas mit einem Elasthan-Anteil von neun Prozent

Dabei hatte Kardashians Marke hierzulande auch schon vor der Veröffentlichung viele Fans. Gerne oder widerwillig nahmen diese bisher Versandkosten in Höhe von 10 Euro und eine Versandzeit von bis zu 16 Tagen in Kauf. Andere probierten sich wiederum an günstigeren Alternativen von Amazon oder ähnlichen Onlineversandhäusern, die mit vergleichbaren Formen und Farben werben.

Für jede was dabei: Die Wäscheteile gibt es in 15 verschiedenen Hauttönen und in den Größen XXS bis XXXXL. Enno Kramer

Nicht zuletzt auch durch die Farbwahl ihrer unterschiedlichen Kleidungsstücke will die Marke ihrem eigenen Ruf, „inklusiv“ zu sein, gerecht werden: Insgesamt 15 verschiedene Hauttöne ergeben die Farbpalette der Wäschelinie, sodass den Kundinnen von dunklen Brauntönen bis zu hellen Beigetönen möglichst viele Möglichkeiten geboten werden. Fragen kommen bei Skims allerdings hinsichtlich Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit auf.



Von Polyester über Polyamid bis hin zu Elasthan: Auf den knapp 40 Quadratmetern Verkaufsfläche lässt sich nicht ein Produkt finden, das auf den Einsatz synthetischer Fasern verzichten kann. Klar, Elastizität spielt bei Shapewear selbstverständlich eine – wenn nicht sogar die – tragende Rolle. Ob jedoch Pyjamas einen Elasthan-Anteil von rund neun Prozent aufweisen müssen, lässt sich wohl infrage stellen.