Allein mit drei Fingern gibt es allerhand zu tun. Da wäre zum Beispiel die Drei-Finger-Regel zur Bestimmung der Flugbahn von bewegten Ladungen in einem Magnetfeld. Grundwissen Physik, neunte Klasse. Zur Erinnerung: Man nehme den linken Daumen, der in die Bewegungsrichtung eines Elektrons zeigt, spreize den Zeigefinger im rechten Winkel ab, um den Magnetfeldlinien zu folgen, und dann weist der ebenfalls um 90 Grad verrenkte Mittelfinger die Richtung der Lorentzkraft.



Merke: Ohne Lorentzkraft keine elektromagnetische Induktion, ohne elektromagnetische Induktion keine Kraftwerke, ohne Kraftwerke kein Strom aus der Steckdose. Und niemals vergessen: In eine Steckdose kann man einen Spannungsprüfer schieben, aber bitte keine Finger. Die braucht man nämlich woanders.