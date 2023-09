Warum Schweden in ihren Bars nicht tanzen durften – und es auch jetzt nicht tun

Meine Lieblingsbar heißt „Folk“ und liegt im Zentrum von Göteborg in Schweden. In den letzten fünf Jahren habe ich endlose Stunden dort verbracht. Normalerweise treffe ich meine Freunde dort freitagabends nach der Arbeit. Wir schnabulieren günstige Austern (1 Euro!) und Wein, während die Sonne untergeht, und wenn es dunkel ist, legt oft ein DJ neben der Bar auf.



Aber wir tanzen nie.

Bis vor kurzem wusste ich nicht, dass wir nicht tanzen durften. In diesem Sommer kündigte die Regierung die „Aufhebung des sogenannten Tanzverbots“ an. Justizminister Gunnar Strömmer sagte: „Das ist eine lang erwartete Reform der Freiheit. Es ist nicht sinnvoll, dass der Staat den Tanz der Menschen reglementiert.“



Erst die Erteilung der „Tanzgenehmigung“ machte vielen meiner Freunde und mir in Göteborg bewusst, was uns all die Jahre vorenthalten wurde. Das „Tanzverbot“ stammt ursprünglich aus einer Zeit, in der die Schweden vom Tanzen besessen waren. In den 50er-Jahren schossen überall Tanzlokale aus dem Boden – nicht zur Freude aller.

Die Zahl der Tanzlokale geriet außer Kontrolle. Als Reaktion auf den „moralischen Verfall“, der damals auf den Tanzflächen stattfand, wurde 1956 als Zusatz zum Gesetz über die öffentliche Ordnung eine spezielle Tanzgenehmigungspflicht eingeführt. Das bedeutete, dass öffentliche Einrichtungen wie Restaurants und Bars diese spezielle Tanzgenehmigung beantragen mussten.



In den letzten Jahren wurde die Notwendigkeit einer Tanzgenehmigung hauptsächlich mit Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung gebracht, aber in der Öffentlichkeit sprachen sich immer mehr Menschen dagegen aus. Bar- und Restaurantbesitzer riskierten hohe Geldstrafen, wenn sich Gäste spontan zum Tanzen entschlossen.

„Möge das Tanzverbot in Frieden ruhen“

Die Nachricht über die Aufhebung des Tanzverbots führte nun zu Schlagzeilen wie dieser in der Zeitung Göteborgs-Posten: „Möge das Tanzverbot in Frieden ruhen – wir werden es nicht vermissen“. Der Sommer 2023 könnte als „Sommer des Tanzes“ in die Geschichte eingehen. Seit dieser „Freiheitsreform“ sind nun mehr als zwei Monate und viele Nächte im „Folk“ vergangen, in denen die Schweden wieder dem Klischee gerecht werden konnten, wahre „Dancing Queens“ zu sein.

Aber sind wir wirklich frei jetzt? Nachdem ich den ganzen Sommer in Göteborg verbracht habe, muss ich etwas beschämt feststellen: Ich habe seit der Aufhebung des Verbots nicht ein einziges Mal erlebt, dass jemand spontan tanzt. Nicht in der Toilettenschlange, nicht zwischen den Tischen und auch nicht in dem gelegentlich leeren Raum neben der Bar. Nirgendwo erwischte ich jemanden dabei, wie er oder sie diese neu gewonnene Freiheit ausnutzte.

Meine Freunde und ich haben das auch nicht. Ehrlich gesagt wundert mich das nicht. In den 28 Jahren, in denen ich in Schweden lebe, hat mir nie jemand von dem Tanzverbot erzählt. In anderen Worten: Nicht ein einziges Mal in den letzten zehn Jahren, seitdem ich regelmäßig Bars besuche, habe ich den Drang verspürt, anderen spontan meine Tanzschritte vorzuführen. Und anscheinend hat die Erlaubnis, dies zu tun, für mich keinen Unterschied gemacht. Dabei kann ich tanzen, wirklich!



Möge das eine Erinnerung für uns alle sein – zu tanzen, solange wir können.