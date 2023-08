Wegen Männer-Kuss: Konzert-Veranstalter fordern 2,4 Millionen Euro von The 1975

Es sollte ein Zeichen des Protests sein – doch ein harmloser Kuss zwischen zwei Männern wird die Band The 1975 nun wohl einiges kosten. Der Grund: Während eines Auftritts im malaysischen Kuala Lumpur hat Frontsänger Matty Healy die dortige Regierung für ihre Haltung gegenüber Homosexualität kritisiert. Die Veranstalter in Malaysia – einem Land, in dem Homosexualität mit Stockschlägen und Gefängnisaufenthalten bestraft wird – sind derweil in Aufruhr.

„Als wir die Shows buchten, habe ich nicht darüber nachgedacht“, sagte Healy während des Konzertes, „ich sehe keinen verdammten Sinn darin, uns in ein Land einzuladen und uns dann zu sagen, mit wem wir Sex haben dürfen.“ Im Anschluss küsste er seinen Bandkollegen, den Bassisten Ross MacDonald, auf den Mund. Unter den Zuschauern brach Jubel aus. Für die malaysischen Behörden war der Knutscher allerdings wohl zu viel.

Wie die amerikanische Zeitschrift Variety nun berichtet, fordert die Veranstaltungsagentur einen Schadenersatz in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar; umgerechnet etwa 2,4 Millionen Euro. Es gehe um einen Vertragsbruch, da die Indie-Rock-Band im Voraus zusicherte, sich an „alle lokalen Richtlinien und Vorschriften zu halten“. Zudem forderten mehrere Minister der malaysischen Regierung ein Auftrittsverbot auf dem Territorium des Landes für The 1975.

Homosexualität wird in dem mehrheitlich muslimischen Land im Südosten Asiens bis heute noch gesellschaftlich geächtet. Auch das Auswärtige Amt warnt in seinen Sicherheitshinweisen vor Stockschlägen und bis zu 20 Jahren Gefängnis. Zudem sind LGBT+-Menschen in Malaysia regelmäßigen staatlichen Diskriminierungen ausgesetzt. Die gesellschaftliche Debatte rund um Homosexualität nehme in den vergangenen Jahren jedoch stetig zu – sowohl in den Medien als auch in der Politik.

Es sind jedoch nicht alle Vertreter sexueller Minderheiten hocherfreut über den für Malaysia sehr öffentlichkeitswirksamen Kuss. In den Sozialen Medien wird die Band mitunter dafür kritisiert, dass mit der Aktion die Situation noch schwieriger geworden ist und die tagtägliche Arbeit der LGBT+-Szene somit untergraben werde. Das Kuala-Lumpur-Konzert wurde nach der Kritik Healys verkürzt; die Konzerte in Taiwan und im indonesischen Jakarta sogar komplett abgesagt.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass die aus Manchester stammende Band, die große Bühne für ihren Protest nutzt. Schon in den Vereinigten Arabischen Emiraten küsste Healy während seiner Show einen männlichen Fan auf den Mund – auch in dem Wüstenemirat herrschen strenge Gesetze gegen homosexuelle und queere Menschen.