Weiße Nächte im Schatten des Krieges: Stockholm, Helsinki und Tallinn statt Sankt Petersburg?

Auf den Prachtstraßen der Stadt ist es auch um drei Uhr, mitten in der Nacht, noch laut. Menschenmassen strömen über mehrere Wochen hinweg zum Newa-Ufer, die unzähligen Brücken und Straßenmusikanten faszinieren Einheimische und Gäste der Stadt. Die Abenddämmerung geht nahtlos in die Morgendämmerung über, stockdunkel wird es Mitte Juni in Sankt Petersburg nie. Es ist die Zeit der Weißen Nächte. Doch eine Reise nach Russland ist in Anbetracht des Krieges gegen die Ukraine undenkbar. Stellt sich die Frage: Wo kann man stattdessen die Magie der Weißen Nacht noch genießen?