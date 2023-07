45 Grad im Schatten – Usbeken geben Tipps, wie man mit Hitze klarkommt

In Berlin soll es am Sonnabend bis zu 37 Grad heiß werden, in Spanien knackt man die 40-Grad-Marke. Unser Autor war in Usbekistan. Dort herrschten 45 Grad. Was tun?

In Usbekistan sind es derzeit über 45 Grad – teilweise kratzt man an der 50-Grad-Marke.

In Usbekistan sind es derzeit über 45 Grad – teilweise kratzt man an der 50-Grad-Marke. Pond 5/imago

Wie kleide ich mich bei mehr als 40 Grad, und das angemessen für eine Dienstreise? Es sollte nach Usbekistan gehen, und ein Blick auf die Temperaturvorschau zeigte mir für Samarkand 39 Grad am ersten Tag, 42 Grad am zweiten Tag und bis zu 44 Grad am dritten Reisetag. Selbst der Presseattaché der usbekischen Botschaft in Berlin warnte mich vor den hohen Temperaturen.

Angekommen in der usbekischen Oasenstadt, inmitten der berühmten Medressen, Moscheen und Mausoleen, sind es am frühen Vormittag schon 37 Grad. Eine sengende Hitze drückt auf die Perlenstadt der ehemaligen Seidenstraße. Mir fällt auf, dass Touristen in den kleinen Gassen in Samarkand stets auf der Schattenseite laufen, um die brütende Sonne zu vermeiden. Doch die Usbeken haben bessere Tricks, wie man mit der starken Hitze umgeht.

Die richtige Getränkeauswahl

An Tagen, an denen das Thermometer über 40 Grad anzeigt, sollte das Motto lauten: trinken, trinken, trinken. Allerdings nicht jedwedes Getränk. Alkohol verarbeitet der Körper bei großer Hitze schlechter: die Gefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt, in der Folge kann es zu Kreislaufproblemen kommen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Usbeken trinken viel stilles Wasser oder lauwarmen grünen Tee. In einigen Restaurants und Lokalitäten gibt es eine Flasche Wasser oder eine Kanne Tee aufs Haus; mindestens drei Liter Flüssigkeit sollte der Mensch bei diesen Temperaturen zu sich nehmen.

Der Registanplatz in Samarkand, einer der prächtigsten Plätze Zentralasiens und Unesco-Weltkulturerbe robertharding/imago

Lieber wenig und leicht als groß und fettig

Die Altstadt von Samarkand bietet ein ganzes Konzert an Gerüchen: Curry, Paprika, Kreuzkümmel, Kurkuma. Es riecht nach Plow, einem traditionellen Reisgericht mit Fleisch, und nach Schaschlik. Die Versuchung durch die usbekischen Leckereien mag groß sein, allerdings sollte man besonders zur Mittagszeit auf solch fettige Gerichte verzichten.

Statt Fleisch empfiehlt sich eher der fantastische usbekische Tomatensalat, im Anschluss ein Stück süße Wasser- oder Honigmelone. Die Melonen speisen auch den eigenen Wasserhaushalt, da sie zu 95 Prozent aus Wasser bestehen.

Die Morgendusche entscheidet

Falls es Sie mal im Sommer nach Usbekistan verschlägt, sollten Sie mindestens einmal täglich unter die Dusche springen. Die konstant hohen Temperaturen werden Ihrem Körper heftig zusetzen. Allerdings sollte man auf eiskaltes Duschen verzichten, da es den Körper zusätzlich stressen würde; schlussendlich nimmt Ihr aufgewärmter, durchschwitzter Körper die Dusche mehr als Belastung wahr denn als Erfrischung. Stattdessen empfiehlt mir die Servicekraft in meiner usbekischen Unterkunft eine lauwarme Dusche – wenn möglich, bis zu dreimal am Tag.

Weiß statt Dunkel

Es ist allgemein bekannt: Weiß reflektiert das Sonnenlicht, Schwarz absorbiert es. Deshalb sollten Sie an sonnenreichen Tagen immer helle Kleidung bevorzugen. In Usbekistan nimmt man diesen physikalischen Umstand ernst: Mehr als 90 Prozent der Autos sind weiß, der überwiegende Teil der Männer trägt weiße Hemden, T-Shirts und Basecaps, Frauen haben ebenfalls weiße oder helle Hijabs an. Schwarze Shirts und blaue Jeans tragen hier nur Touris oder Geschäftsreisende aus Deutschland. So wie ich.