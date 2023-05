Weniger schreiben, mehr gärtnern: Unsere Kolumnistin sagt „Auf Wiedersehen“

Es gibt Menschen, die haben guten Boden. Bei diesen Leuten wächst im Grunde alles von allein. Ein bisschen Dünger auf die Beete, ein paar neue Stauden hier und da, vielleicht alle paar Wochen das Wildkraut gerupft – that’s it!

Ich sage nicht, dass diese Glücklichen in ihren Gärten nichts zu tun haben, nein. Aber im Großen und Ganzen blüht und gedeiht im Sommer, was sich Gärtner oder Gärtnerin im Vorfrühling überlegt haben. Meine liebe Kollegin Jana zum Beispiel ist so eine Selige, sie lebt in Friedrichshagen. „Du, Bine, dit is fast ejal, wat ick fürn Saatjut uff den Boden schmeiße, et kommt einfach allet!“, erzählte sie mir erst neulich ungeniert. Tja.

Und dann gibt es Menschen, deren Boden ist ausgelaugt, verzehrt und störrisch. So sehr sie sich auch plagen, die Arbeit ist schwer und nicht selten gar vergebens. Bei manch einem also klopft das Glück von unten so arg durch den Humus, dass man im Herbst gar nicht mehr weiß, wohin mit all den Tomaten, Salatköpfen, Zucchini und Paprika. Andere dagegen sind dankbar für jedes Radieschen, das der knorrige Boden ihnen in die zerschundenen Hände entlässt.

Beim Gärtnern ist Glück die entscheidende Zutat

Glück beim Gärtnern ist die entscheidende Zutat, davon bin ich überzeugt. Warum auch sollte es bei unserer grünen Leidenschaft anders zugehen als im Rest des Lebens? Ich bin in Sachen Gärtnerglück nicht allzu sehr gesegnet. Leider. Der Boden im Südwesten dieser Stadt besteht aus einem Haufen Weltkriegsschutt, garniert mit 25 Zentimetern ausgemergelter Erde.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich beschwere mich nicht, ich habe sehr viel Glück in meinem Leben. Allein nur, dass ich auf der wohlhabenden Hälfte dieser Erde geboren wurde - pures Glück. Und dass ich überhaupt einen Garten mein Eigen nennen darf, ebenfalls. Und ja, natürlich, in erster Linie macht mir meine grüne Scholle unfassbar viel Freude. Aber sie bringt eben auch einen Haufen Kummer.

Aktuell ist der Rasen gelb und löchrig, die Tomaten lassen ihre Blätter hängen, die Bergenien sind komplett verschwunden und der Lavendel hat es nicht über den Winter geschafft. Anklagend schauen mir seine vertrockneten Äste entgegen, sobald ich den Garten betrete. Wenn ich ihn überhaupt betrete. Ich habe nämlich nicht allzu viel Zeit zum Gärtnern. Pappmascheeprojekte mit dem Kleinen, WG-Zimmer-Suche mit der Großen, ein Job beim Fernsehen, ein zweites Buch, vielleicht. Dazwischen Lesereisen und alle zwei Wochen diese Kolumne.

Mit der Glanzmispel ging es noch nicht weiter

Während mein bester Freund da draußen geduldig darauf wartet, dass ich ihm ein bisschen Aufmerksamkeit schenke, fliegen die Tage, Wochen und Monate dahin. Er vermisst mich. Und ich ihn. Freundschaften, wir alle wissen das, muss man pflegen, sonst verliert man den Kontakt und wird unglücklich.

Und genau darum habe ich schweren Herzens entschieden, dass dies hier meine letzte Gartenkolumne für die Berliner Zeitung am Wochenende sein wird. Schreiben macht Spaß, und wie! Aber Gärtnern eben auch. Und nachdem ich nun das Eine ein Jahr lang recht intensiv betrieben habe, ist jetzt wieder das Andere an der Reihe. Erstmal. Allerdings möchte ich Sie, meine geschätzten Leserinnen und Leser, nicht ohne ein paar letzte Gedanken in Ihre Gärten entlassen. Oder anders: ein paar Fragen wären da noch offen.

„Was ist mit der Glanzmispel passiert, die Sie in der Baumschule Schneider gekauft haben?“, schrieb mir vor einigen Wochen ein freundlicher Leser. Ganz ehrlich? Sie steht noch in genau dem Topf, in dem ich sie damals gekauft habe. Das ist ein bisschen peinlich. Allerdings weiß ich endlich, wohin damit! Ich werde sie in einen großen Kübel setzen und auf meinen Balkon stellen.

Der Balkon spielte bisher noch gar keine Rolle

Vom Balkon habe ich an dieser Stelle noch nie berichtet, schlichtweg, weil ich mit meinem Garten genug zu tun habe. Er ist komplett leer, ich betrete ihn nur, um die Wäsche aufzuhängen. Da ich nun aber in Bälde hoffentlich mehr Zeit habe, steht die Balkonbepflanzung ganz oben auf meiner To-Do-Liste. „Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie Kübel kaufen, bei denen der Pfalz nach außen geht“, riet mir erst vergangene Woche eindringlich ein Gärtnermeister, den ich zum Thema „Kübelbepflanzung“ interviewte. „Geht der Pfalz nämlich nach innen, müssen Sie irgendwann den Topf zerschlagen, weil sich die Wurzeln unter dem Rand festwachsen.“

Und noch einen Tipp gab der Mann mir auf den Weg: „Legen Sie zwischen die Erde und die Drainage ein Vlies! Erde und Ton dürfen sich auf keinen Fall vermengen, sonst beginnt die Erde im Winter zu faulen.“ Hm, dachte ich. Das habe ich bei den rund 300 Töpfen, die ich in meinem Leben schon bepflanzt habe, stets falsch gemacht. Der Gärtnermeister nutzte obendrein ein dickes, schwarzes Bauvlies, kein dünnes wie ich, aus dem Gartencenter.

„Wie geht es Ihrer Wildblumenwiese im Vorgarten?“, war eine andere Frage, die mich per Leserbrief erreichte. Zur Erinnerung: Nachdem ich jahrelang versucht hatte, erst eine Rasenfläche und dann ein Staudenbeet im furztrockenen Vorgarten zu etablieren, habe ich im vergangenen August eine Wildblumenmischung gestreut. Natürlich nicht, ohne an einem heißen Sommertag die Grasnarbe abzutragen und zusätzlich Sand aufzuschütten, immerhin brauchen Wildblumen mageren, lockeren Boden.

Die Wildblumen funktionieren im Vorgarten bestens

Im Februar, März und April sah das alles nicht dolle aus. „Ob da wohl was kommt?“, fragte ich regelmäßig meinen Mann. „Hmmmm“, antwortete der, ebenfalls skeptisch. Jetzt, Ende Mai, lehrt mich die Natur mal wieder ihre erste Spielregel: Geduld zahlt sich aus! Es hat nämlich tatsächlich den Anschein, als sei die Wildblumenidee das Erste, was in diesem Vorgarten einigermaßen funktioniert.

Kornblumen, Natternköpfe, späte Tulpen und Margeriten schossen innerhalb der vergangenen zehn Tage erfreulich in die Höhe und selbst der Klatschmohn steht schon in den Startlöchern. Kniehoch wiegen die filigranen Blüten sich leicht im Wind, und wenn ich ein Insekt wäre, würde ich mich kopfüber reinschmeißen, in diese einladende Pracht. Herrlich!

Apropos Insekten: Gestern habe ich gelesen, dass wir Gartenmenschen alle dazu aufgerufen sind, nach asiatischen Killerhornissen Ausschau zu halten. Haben Sie von denen schon gehört? Nein? Diese invasiven Einwanderer haben es auf unsere geliebten Honigbienen abgesehen. Sie schleppen sie während des Fluges davon und verfüttern sie an ihre Brut. Fiese Viecher!

Auf die Hornissen sollten Sie nun Acht geben

Diese Hornissen verbreiten sich jetzt im Frühjahr rasend schnell, und Naturschützer glauben schon längst nicht mehr daran, dass man sie noch aufhalten kann. Besonders für Imkerinnen und Imker sind die asiatischen Einwanderer ein Problem, denn Honigbienen fliegen aus lauter Angst vor den gefräßigen Hornissen deutlich weniger. Wer meint, ein Hornissennest entdeckt zu haben, der soll sich bitte unbedingt bei den unteren Naturschutzbehörden oder dem Netzwerk Velutina.de melden. In meinem blühenden Vorgarten habe ich bislang allerdings noch keine asiatischen Insekten gesehen. Besser so.

Die häufigste Frage, die mich aus meiner Leserschaft erreicht, ist die nach meinem Mähroboter. „Warum, liebe Frau Platz, haben Sie einen Mähroboter?“, fragen viele. Nun, ganz einfach: Weil ein Mähroboter, neben der Siebtrommel, für zeitknappe Gartenmenschen wie mich das Beste ist, was die Welt jemals erfunden hat!

Wenn ich neben allem anderen, was ich so zu tun habe (siehe weiter oben in dieser Kolumne), auch noch den Rasen mähen müsste, hätte ich im Leben niemals ein Buch geschrieben. Und diese Kolumne erst recht nicht! Mähroboter sind toll. Man kann sie liebhaben, niedlich finden, und obendrein nehmen sie uns die stumpfsinnigste aller Gartenarbeiten ab.

Ich hasse Rasenmähen! Und ja, ich weiß, ein englischer Rasen ist nicht gut für die Insekten. Aber die haben ja nun vor meinem Haus genug zu futtern. In Sachen Insektenfreundlichkeit sehe ich damit mein Soll erfüllt. Hinten hätte ich schon gern ein bisschen Rasen. Und selbstverständlich macht mein Mähroboter keine Igel platt. Erstens gibt es nämlich keine in meinem Garten und zweitens hat er einen eingebauten „Kleintierschutz“. Also bitte keine Sorge.

So, auf mich wartet da draußen ein alter Freund. Dem sage ich jetzt mal „Hallo“. Und Ihnen, liebe treue Leserinnen und Leser dieser Kolumne, sage ich nicht „Adieu“, sondern „Auf Wiedersehen“. Denn wie gesagt: Gärtnern macht Spaß – aber Schreiben ebenso.

Sabine Platz arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Fernsehjournalistin beim ZDF. Dort produziert sie unter anderem für die Rubrik „Platz im Garten“ im „Morgenmagazin“ regelmäßig Berichte rund um das Thema Natur, Garten, Ökologie und Nachhaltigkeit. Im Oktober 2021 erschien ihr Buch „Im Garten: Zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben“.