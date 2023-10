Wer ist am wildesten? Das sind die lustigsten Bilder aus der Tierwelt 2023

Von entspannten Löwenjungen, grüßenden Bären zu Schwan-Selfies und musizierenden Kängurus ist bei den diesjährigen Comedy Wildlife Photo Awards alles dabei. Seit 2015 bereichert der von den Profi-Fotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam ins Leben gerufene Wettbewerb die Welt der Tierfotografie mit einer humorvollen Perspektive, während gleichzeitig der Schutz der Artenvielfalt im Vordergrund steht.

Von tausenden eingereichten Bildern wurde der deutsche Christian Hargasser mit seinem Foto eines Löwenjungens unter dem Titel „Hang loose“ auserkoren, die äußerst passende informelle Redewendung wird verwendet, um Entspannung, Gelassenheit oder eine lockere Einstellung auszudrücken.

Die Jury wird jetzt die Einsendungen unter die humorvolle Lupe nehmen. Ende November wird bekannt gegeben, welches Bild den ersten Platz für den besten Lacher ergattert. Welches amüsante Foto wohl gewinnen wird?

Bildstrecke

„Fuchs mit Zigarre“ Dakota Vaccaro/Comedywildlife „Alle können fliegen“ Adrian Ślązok/Comedywildlife „Frecher Pavian“ Benard Omwaka/Comedywildlife „Auf die Plätze, Fertig, Los!“ Brigitte Marcon-Alcalay/Comedywildlife „Teil deiner Welt“ Danielle Goonan/Comedywildlife „Dandy des tropischen Regenwalds“ Delphine Casimir/Comedywildlife „Fotografier mich, fotografier mich,“ Dikla Gabriely/Comedywildlife „Auseinandersetzung“ Jacek Stankiewicz/Comedywildlife „Luftgitarre spielendes Känguru“ Jason Moore/Comedywildlife „Bitte Wegbeschreibung: Nein, ich habe dir gesagt, sie sind dort langgegangen.“ Jodi Frediani/Comedywildlife „Montags-Tief“ John Blumenkamp/Comedywildlife „Fischotter-Ballerina“ Otter Kwek/Comedywildlife „Schau nach rechts, Kumpel“ Pratick Mondal/Comedywildlife „Teddy Buddies“ Thomas Vijayan/Comedywildlife „Die glückliche Schildkröte“ Tzahi Finkelstein/Comedywildlife „Ungeplante Badezeit“ Vittorio Ricci/Comedywildlife „Nur ein Kuss“ Brigitte Marcon-Alcalay/Comedywildlife „Boing!“ Lara Mathews/Comedywildlife „Das ist mal ein Selfie!“ Jaroslaw Kolacz/Comedywildlife „Das Hier und Jetzt genießen“ Kawing Chiu/Comedywildlife 1 / 20

Ab dem heutigen Donnerstag ist die öffentliche Abstimmung für den People’s Choice Award offen, bei dem der Publikumsfavorit unter den insgesamt 41 Finalisten, die alle auch auf der Website der Comedy Wildlife Awards zu finden sind, gekrönt wird.

Der Gesamtsieger, die Gewinner der unterschiedlichen Kategorien und die Gewinner der Kategorie „Hochgelobt“ werden am 23. November 2023 bekannt gegeben. Der Titel für das beste Bild ist mit einer einwöchigen Safari in der kenianischen Masai Mara bestückt, sowie eine einzigartige handgefertigte Trophäe aus der Art Garage in Dar es Salaam, Tansania.

Jedes Jahr unterstützt der Wettbewerb eine nachhaltige Naturschutzorganisation, und in diesem Jahr arbeitet Comedy Wildlife mit der Whitley Fund for Nature (WFN) zusammen. WFN ist eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die Naturschutzexperten in ihren Heimatländern im globalen Süden unterstützt. In ihrem 30. Jubiläumsjahr hat die WFN mehr als 23 Millionen Euro an über 200 Naturschützer in 80 Ländern weitergeleitet.



Um „die positive und wichtige Rolle zu würdigen, die Haustiere in unserem Leben spielen, und um das Engagement für den Tierschutz zu fördern“ haben die beiden Fotografen 2020 auch einen Wettbewerb für die lustigsten Haustierfotos etabliert.

„Unsere Welt ist außerordentlich schön und vernetzt, dennoch tut die Menschheit ihr Bestes, um sie übermäßig auszubeuten und zu schädigen. Fragen des Naturschutzes und der Nachhaltigkeit gewinnen weltweit an Fahrt, doch die Botschaften und Bilder neigen dazu, negativ, deprimierend und entkräftend zu sein“, schreibt Mitbegründer Joynson-Hicks auf der Website von Comedy Wildlife.