Wie krank macht Mode? Ein Berliner will mentale Gesundheit in der Branche fördern

In der Berliner Modeszene kennt man Florian Müller vor allem als Mann mit dem Klemmbrett. Als den, der entscheidet, wer bei der Modenschau ganz vorne sitzt. Viele Jahre verantwortete Florian Müller, der auch eine PR-Agentur unter eigenem Namen führt, das Gästemanagement auf der Berliner Fashion Week; auch für die Modewochen in Hongkong und Taipeh ist er in unterschiedlichen Rollen aktiv.