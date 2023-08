Steile These, werden Sie jetzt denken – aber jede Berlinerin und jeder Berliner sollte mindestens einmal im Hofbräu Wirtshaus gewesen sein, sagen wir. Ein echter Ersatz für die berühmten Münchner Gastwirtschaften? Nicht wirklich. Ein Garant für eine gute Zeit? Aber hallo! Das Essen ist ausgezeichnet, der Service gut, die Stimmung verlässlich ausgelassen – und das Hofbräu an sich wirkt herrlich seltsam deplatziert, direkt zwischen Alexanderplatz und Soho House.

Ein alljährliches Highlight: Die Angermaier Trachtennacht, mit der die traditionsreiche Trachtenmarke zum Wiesn-Warm-up lädt. Bevor am 16. September in München – und parallel übrigens auch im Hofbräu in Berlin – angestochen wird, lädt das Label hier schon mal zum Warmlaufen. Und in diesem Jahr obendrein zum eigenen Geburtstag – seit 75 Jahren gibt’s nun Trachten Angermaier.

Dass es auch viele Berlinerinnen und Berliner gibt, die sich nur zu gern bayerisch aufbrezeln, wurde am Donnerstagabend (24. August) nur allzu deutlich – auch wenn die klassische Tracht, die sich vor allem aus den beiden Parametern Tradition und Würde ergibt, hier ein bisschen laissez-faire getragen und ulkig uminterpretiert wird. Sei’s drum: Auf der Suche nach den schönsten Looks des Abends sind wir schnell fündig geworden.

Lederhosen und Luxus, Tracht und Pracht – das geht nicht nur in München Hand in Hand. Auch das Berliner Wiesn-Warm-up gleicht einem Schaulaufen der Edeltaschen. Pia Herting zum Beispiel kombiniert zum Dirndl der Designerin Astrid Söll – in der immer guten Farbkombi aus Pink und Salbeigrün – eine Umhängetasche von Chanel und einen Cocktailring von Valentino. Von Kopf bis Fuß auf Luxus eingestellt? Nö: Die schönen Kitten Heels mit üppiger Schnalle kommen von Zara. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Matteo Friedrich hatte es nicht weit, er ist aus Charlottenburg nach Mitte angereist, wo an diesem Abend sozusagen München liegt. Der Berliner kann viel anfangen mit zünftigen Traditionen und verbringt nicht den ersten Abend in Lederhosen. Seine Trachtenweste mit üppigem Rosendekor kommt von Angermaier; das Charivari – so die Bezeichnung für die Schmuckkette am Hosenbund – hat er bei Alpenwahnsinn, die Hose selbst bei Best Secret gekauft, einem Membersclub für Shoppingfreudige. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Bis vor der Pandemie hatten Steffen und Manuela Gresitza aus Marienfelde ihr eigenes Oktoberfest in Berlin veranstaltet, das jährliche „O’fescht“ für Freunde und Geschäftspartner. Im nächsten Jahr soll die Gaudi wieder steigen. Den putzigen „Hasi“-Anstecker dürfte Steffen Gresitza dann wieder mit Stolz tragen. „Den habe ich auf der Wiesn in München gekauft, passend zu seinem Spitznamen“, erzählt die Gattin, die an diesem Abend ein Vuitton-Täschchen zum Angermaier-Dirndl trägt. Auch ihr Mann ist vom Wadenwärmer bis zur Trachtenweste in der gastgebenden Marke gekleidet. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Auf Instagram hält der Influencer mit dem programmatischen Künstlernamen Leon Content rund 870.000 Followerinnen und Follower über seinen Alltag auf dem Laufenden; am Donnerstagabend dürften sich einige seiner Fans über seinen ungewöhnlichen Look gewundert haben: Leon Content mal ausnahmsweise nicht im lässigen Shirt und Basecap, sondern in einer royalblauen Trachtenweste mit Silberknöpfen und zünftiger Lederhosen von Angermaier. „Steht mir doch, oder?“, flötet der Influencer. Finden wir auch. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Als Modejournalistin kommt Carmen Dörfler gewissermaßen vom Fach – und hat sich bestimmt nicht umsonst für die Mode-Nichtfarbe Schwarz entschieden. Sehr elegant wirkt ihr schwarzes Dirndl mit feingliedrigen Spitzenärmeln; der Entwurf kommt vom Label Marjo, dazu Schuhe von Bata, die Dörfler in Italien gekauft hat. Die dunklen Archat-Ohrringe wiederum kommen von dem jungen Label Nathalie Pill Creations und fügen sich komplett ein in einen Gesamtlook, der fast schon was von Nobel-Gothic hat. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Für Franziska Distler und Tim Werner dürfte es nicht der erste Abend in Krachlederner und Dirndl sein. Schließlich sind die beiden zur Trachtennacht extra aus München angereist. Und überhaupt – Distler, die an diesem Abend eine MCM-Tasche und Schuhe im Valentino-Stil zum feuerroten Dirndl der Marke IVY kombiniert, war auch im Playboy schon in Tracht zu sehen, wenn auch mit gelupfter Bluse: Im vergangenen Jahr wurde sie zum „Wiesn-Playmate“ des Jahres gewählt. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Bei Alexander Eichhorst muss man mal genau hinschauen – wenn auch an pikanter Stelle. Was baumelt da zwischen Wildsauzahn, Geweih und Dachsbart an seinem Charivari? Genau, eine eher zeitgenössische Trophäe – ein Anhänger der Astra-Brauerei auf St. Pauli. Ansonsten mag’s Eichhorst ganz traditionell, „Trachten machen mir Spaß, ein bisschen Kultur“, sagt er. Welche Marke er empfehlen würde? „Himmel, Arsch und Zwirn“, sagt Eichhorst, ein Label aus dem bayerischen Bad Wiessee. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Wie das Posen funktioniert, muss man Marina Rudolph nicht lange erklären. Einige Jahre war sie bei der New Yorker Modelagentur Wilhelmina unter Vertrag – „obwohl ich noch einen Zentimeter kleiner als die kleine Kate Moss bin“, wie sie erzählt –; heute arbeitet sie im Hamburger Büro der Agentur Together Partners, die auch die Trachtennacht mitorganisiert. Ihr recht unkonventionelles Totenkopf-Dirndl kommt denn auch – na klar – von Trachten Angermaier; dazu Plateauschuhe, die Rudolph „irgendwo in Taiwan“ gekauft hat. Frauke Joana für Berliner Zeitung

Eine Maß nach der anderen trinken? Das ist für Tanja Müller an diesem Abend nicht drin. Die Frau muss noch arbeiten: Als Moderatorin führt die Schauspielerin durch die Nacht – vom Anstich bis zur Dirndl-Modenschau. Vorher nimmt sie sich ein bisschen Zeit, um uns zu zeigen, dass sich Fernsehturm und Trachtenkleid überhaupt nicht beißen müssen. Ihr Dirndl mit Rosen-Design und Spitzentop darunter kommt natürlich von Angermaier. Frauke Joana für Berliner Zeitung