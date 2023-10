Amerikas berühmteste Mumie: „Stoneman Willies“ letzter Weg

Jeder stirbt für sich allein, doch Stoneman Willie hatte einen besonders einsamen Tod: Es geschah in einer Gefängniszelle in Reading in Pennsylvania, wo der Mann wegen Taschendiebstahls einsaß und jäh in ein heftiges Delirium fiel, aus dem er schließlich nicht mehr aufwachte. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod bescheinigen, wohl als Folge übermäßigen Alkoholkonsums hatten die Nieren versagt, und darüber hinaus, dass der Mann ungeprüften Angaben zufolge ein gebürtiger Ire mit Namen James Penn gewesen sei, einssiebzig groß, sandbraunes Haar und Schnurrbart, Angehörige nicht bekannt.

„Zu genüge begafft“

128 Jahre ist dies inzwischen her, und in all der Zeit ist der arme Teufel zu einer Legende avanciert, die weit über Reading hinausreichte. Stoneman Willie war die berühmteste Mumie Nordamerikas, so etwas wie der Ötzi des Wilden Westens. Denn der Tote wurde damals nicht sofort begraben, sondern versehentlich mumifiziert: Ein experimentierfreudiger Bestatter mit Namen Theodor Auman balsamierte ihn mit allerlei Mixturen ein, damit ihn eventuelle Angehörige doch noch identifizieren können. Doch es meldete sich niemand.

Stattdessen, sagt der Readinger Stadtgeschichtler George M. Meiser, „wurde die Leiche vor allem durch den übertriebenen Einsatz von Formalin gewissermaßen versteinert“. Und sein nahezu unversehrter Körper verblieb, in einen offenen Sarg gebettet, im Bestattungsinstitut, von 1895 bis zum vergangenen Wochenende. Da fand Stoneman Willie, wie die Einheimischen das makabre Ausstellungsstück bald tauften, endlich seine letzte Ruhe.

„Er wurde zu Genüge begafft“, sagt Kyle Blankenbiller, der Chef des Bestattungsinstituts, das bis heute den stolzen Namen Theo C. Auman Funeral Home trägt. „Wir sprechen auch nicht als Mumie von ihm. Wir betrachten ihn als unseren Freund Willie. Er ist eine Ikone geworden, er gehört zu Reading, und er ist nicht nur Teil unserer Geschichte, sondern auch unserer Gegenwart.“ Doch nun sollte er, als „Akt des Respekts“, ein würdiges Begräbnis bekommen – und endlich auch eine Identität.

Einst ein geliebter Freund

Wie Blankenbiller und Meiser recherchierten, handelte es sich bei Stoneman Willie nämlich in Wirklichkeit um einen gewissen James Murphy, seinerzeit 37 Jahre alt, der aus New York zu einem Feuerwehrkongress nach Reading angereist war. Bei der Verhaftung hatte er einen falschen Namen angegeben, um seine wohlhabende Familie vor der Schande zu bewahren, dass er sich als gemeiner Dieb und Alkoholiker durchs Leben schlägt. Tatsächlich haben Willie-Enthusiasten inzwischen sogar einen Nachkommen des Verstorbenen in New York ausfindig gemacht, ein DNS-Test brachte offenbar die Gewissheit.

In dessen Anwesenheit und unter großer Anteilnahme der Readinger Bevölkerung wurde Willie alias James Penn alias James Murphy nun am vergangenen Sonnabend zu Grabe getragen. Ein langer, von einer Dixie spielenden Marschkapelle angeführter Trauerzug geleitete den auf einem Motorradanhänger aufgebahrten Langzeitverstorbenen auf den Forest-Hills-Memorial-Park-Friedhof von Reading.

Zur Ruhe gelegt wurde er in einem aus seiner Zeit stammenden Smoking mit Vatermörder, Fliege und roter Schärpe – und unter einem Grabstein mit seinem korrektem Namen sowie der Aufschrift: „Stoneman Willie at one time may have been a beloved friend and family member“: Stoneman Willie mag einst ein geliebter Freund und Verwandter gewesen sein.

Die Totenmesse war Teil der Feierlichkeiten zum 275. Geburtstag der Stadt Reading. Blankenbiller hielt die Grabrede: „After all these years, the vigil concludes“, sagte er da. Nach all den Jahren findet die Totenwache ihr Ende.

Ruhe in Frieden, Willie.