Wo ist der Igel? Wie Berlin bei der Bestandsaufnahme helfen kann

Neulich, es dämmerte schon und wir genossen den schönen Spätsommerabend im Garten, da raschelte es plötzlich unter der Hecke. Ich werde da immer ein bisschen panisch, weil ich Angst habe, dass die Ratten jetzt auch zu uns rübergehuscht kommen.



In unserer Nachbarschaft ganz im Norden Berlins halten noch einige Leute Hühner, und so schön das eigentlich ist, es bringt auch Nachteile mit sich. Denn durch den Geruch des Hühnerfutters werden Ratten angelockt.

Jedenfalls pirschten wir uns vorsichtig heran, bis wir dem raschelnden Besucher nah genug waren – und siehe da: Es war ein Igel. Ich freute mich wie verrückt darüber, denn ich liebe die putzigen Stacheltiere. Das Lieblingslied unseres Sohnes, als er noch ein Baby war, war das vom „pi-pa-putzigen Igel“. Sobald ich es anstimmte, hörte er auf zu weinen und schlief bald darauf friedlich ein. Noch heute singen wir manchmal zusammen: „Am Sonntag hat mein Vati im Garten Gras gemäht, nun ratet mal, wer abends im Heu spazieren geht? Ein pi-pa-putziger Igel im Sti-Sta-Stachelkleid.“



Wie ich später von Derk Ehlert, dem Wildtierexperten des Landes Berlin, erfahre, haben wir mit unserem Gast einen seltenen Glücksgriff gelandet. Zwar werde die Zahl der Igel in der Hauptstadt bislang nicht erfasst, sagt er, „wir wissen aber, dass die Bestände in den vergangenen Jahren extrem abgenommen haben und dass der Igel in Berlin kaum noch vorkommt“. Das Gleiche gelte im Übrigen für Maulwürfe.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Forscher wollen mehr über Igel und Maulwürfe in Deutschland herausfinden

Unser Garten ist offenbar unordentlich genug, damit sich der Igel darin wohlfühlt. Laub bleibt liegen, und dass unser Sohn überall Holz und Stöcke stapelt, ist sicher auch im Sinne des nachtaktiven Säugers.



Der Rückgang der Igelpopulation ist natürlich kein berlinspezifisches Problem. Heiße, trockene Sommer in Europa begünstigen das Insektensterben, auch durch den Einsatz von Pestiziden und Insektiziden sowie durch großflächige Monokulturen findet der Igel immer weniger Unterschlupfmöglichkeiten und Nahrung.

Um zu reagieren, braucht man aber überhaupt erst mal genaueres Zahlenmaterial. Während in Großbritannien schon seit mehr als 20 Jahren beim „National Hedgehog Survey“ Igelbeobachtungen gesammelt werden, zählt man hierzulande bislang nur Vögel und Insekten. Das soll sich nun ändern: Forscher wollen mehr über Igel und Maulwürfe in Deutschland herausfinden – und jeder kann dabei helfen, indem er Begegnungen mit den Insektenfressern per Foto festhält und auf der Online-Plattform nabu-naturgucker.de/igel hochlädt.

Das erste landesweite Monitoring läuft noch bis zum 24. September; Organisationen wie die Deutsche Wildtierstiftung, die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 und der Nabu haben dazu aufgerufen. Wissenschaftlich begleitet wird das Monitoring vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW). Ziel ist es, erstmals flächendeckend belastbare Zahlen zu Igel- und Maulwurfbeständen zu ermitteln. Auf dieser Grundlage sollen dann effektive Maßnahmen zum Schutz der Tiere entwickelt werden.

Im Garten kann natürlich jeder von uns schon mal damit anfangen, igelfreundlicher zu werden. Bettina de la Chevallerie von der in Berlin ansässigen DGG 1822 hat da jede Menge Tipps auf Lager. Schottergärten verbieten sich von selbst. Stattdessen sollte man den Garten naturnah anlegen, mit wilden Ecken, Sträuchern, Brombeerhecken, Steinhaufen und Heckenstrukturen, so die Geschäftsführerin.



Faulpelze wie wir sind klar im Vorteil, wenn sie das Laub des Herbstes einfach liegen lassen. „So findet der Igel Schutz und Nahrung. Er geht mit dem ersten Frost im November auf Quartiersuche für den Winterschlaf“, sagt Bettina de la Chevallerie. Man könne auch Winterquartiere bauen, zum Beispiel eine alte Kiste im Garten aufstellen.

Wichtig seien heimische Pflanzen und Gehölze: „Der Igel mag heimische Insekten. Die wiederum werden von heimischen Pflanzen angelockt. Igel fressen nachts Laufkäfer, Larven von Nachtschmetterlingen und sonstige Insekten, Regenwürmer, Ohrwürmer, Schnecken, Hundert- und Tausendfüßer sowie Spinnen.“ Wer dann noch auf Gift im Garten verzichtet, Gruben und Schächte abdeckt sowie eine Wassertränke bereithält, der ist bestens aufgestellt in Sachen Igelfreundlichkeit.

Igel im Garten: Nützlinge und Gradmesser in Sachen Biodiversität

Und wer sich jetzt fragt, warum es überhaupt gut ist, Igel im Garten zu haben, für den hat de la Chevallerie gleich mehrere Argumente. „Sie sind Nützlinge, regulieren die Insektenbestände, fressen auch Schädlinge.“ Aber das sei noch nicht alles, so die Expertin: „Aufgrund seiner Verhaltensweisen und seines Speiseplans ist der Igel im Garten ein guter Gradmesser in Sachen Biodiversität und dafür, dass der eigene Garten naturnah und artenreich ist. Deshalb ist es interessant, den eigenen Garten aus der Sicht des Igels zu betrachten. Sie werden in der freien Landschaft wiederum von Dachs und Uhu gefressen. Im Garten haben sie Schutz und können überwintern.“

Doch auch im Garten lauern Gefahren für Igel, und zwar dann, wenn Mähroboter im Einsatz sind. Am IZW werden Fälle von Schnittverletzungen an Igeln wissenschaftlich dokumentiert, die von automatisierten Rasenmähern verursacht wurden. „Die Daten zeigen ein ernstes Problem für diese besonders geschützte Tierart auf, denn die Zahl der Schnittverletzungen mit gravierenden bis tödlichen Folgen ist hoch und steigt zudem seit Beginn des Frühjahrs erheblich an“, so die Forscher. Technische Lösungen für Mähroboter, die die Kleintiere zuverlässig erkennen, seien noch nicht marktreif.

Nun haben wir ganz viel über den Igel, aber noch gar nicht über den Maulwurf gesprochen. Sie lassen sich über ihre charakteristischen Hügel nachweisen, die für Liebhaber eines gepflegten Gartens natürlich nicht so schön sind. Doch der Maulwurf steht unter Artenschutz, seine Aushübe dürfen also weder mit Wasser gefüllt noch mit Fallen umstellt oder gar plattgetreten werden. Auch Maulwürfe sind sehr nützlich im Garten. Wenn Sie also einen Hügel sehen: fotografieren und für die Maulwurfszählung hochladen. Der Maulwurf adelt mit seiner Anwesenheit quasi Ihren Garten. Er siedelt sich nämlich nur in guter Erde an.