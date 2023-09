Wo lebt eigentlich die Berliner Prominenz? Hier und da trifft man mal auf die ein oder andere Persönlichkeit aus dem Fernsehen, der Politik oder der Kunst – ob im Supermarkt, auf Shoppingtour in der Innenstadt oder im Café in Prenzlauer Berg. Doch wo genau leben Tschirner, Schweighöfer und Co.?

Sie ist Berlinerin, aber wo genau lebt Nora Tschirner? Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Klar, der Stadtrand und die schickeren Außenbezirke sind nach wie vor ein beliebtes Ziel bei den Stars der Hauptstadt: ob Schauspieler Kida Khodr Ramadan in Schönefeld, Familie Liefers-Loos in Steglitz, Sänger Adel Tawil am Schwielowsee – zumindest vor der Trennung – oder Songwritern Eva Padberg in der Uckermark. Den Schauspieler Fabian Hinrichs hat es sogar nach Potsdam verschlagen und auch Mädchenschwarm Tim Oliver Schultz hat sich zusätzlich zu seiner Wohnung in Schöneberg noch ein Grundstück in Brandenburg zugelegt. Das soll aber nicht den Eindruck erwecken, die Stars würden aus der Stadt fliehen, denn: Es gibt noch genug Prominente, die es sich in Berlin gemütlich machen. Hier sind die Top 5 Bezirke.

Das Paar, Anna Loos und Jan-Josef Liefers, hat in Berlin-Steglitz sein Zuhause. Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Wo leben die Stars in Berlin? Antwort Nummer eins: Prenzlauer Berg

Wer hätte es gedacht, Prominentensiedlung Nummer eins ist: Prenzlauer Berg. Die gentrifizierte, kinderreiche Gegend lockte die Schauspieler August Diehl und Fahri Yardim an, aber auch Anna Maria Mühe und Heike Makatsch aus der Schauspielszene hat es hierher verschlagen. Wer auf der Suche nach Stars ist, der hat in einem der hippen (und teuren) Cafés in Prenzlauer Berg gute Chancen, immerhin ist es die Nachbarschaft der deutschen Schauspielerinnen Nina Hoss, Katharina Wackernagel, Sonja Gerhardt, Hannah Herzsprung und Stefanie Stappenbeck.

Wer aber schon immer mal wissen wollte, wo Matthias Schweighöfer wohnt, für den hier die Antwort: Zwar lebt der Filmemacher mittlerweile teilweise in Los Angeles, wo er zuletzt auch im Action-Thriller „Heart of Stone“ mitspielte, doch seine Wohnung in Prenzlauer Berg wird er so schnell sicher nicht aufgeben. Auch der Regisseur Tom Tykwer ist hier nicht mehr wegzudenken, genauso wie Schriftsteller Wladimir Kaminer, der seit 1990 nahe dem Mauerpark wohnt.

Sven Regener, Schriftsteller und Musiker, ist nach Pankow gezogen, obwohl eines seiner bekanntesten Bücher, „Herr Lehmann“, ein Roman über das Kreuzberger Leben in den 80er-Jahren ist. Doch in Prenzlauer Berg sei es damals eben einfacher gewesen, eine Wohnung zu finden, auch seien dort nicht alle „Bionade-Freaks“, wie er 2014 noch sagte. Was mittlerweile wohl so nicht mehr stimmt. Genauso zog es Regisseur Leander Haußmann nach seiner Zeit in Friedrichshagen wieder in den Ostteil der Stadt. Zudem haben auch die Schauspieler Jasmin Tabatabai und Andreas Pietschmann hier ihre Wohnung.

Leander Haußmann, Regisseur und Schauspieler, bei der Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises im Jahr 2022. Annette Riedl/dpa

Zentraler geht es gar nicht: Diese Prominenten wohnen in Mitte

Natürlich gibt es auch Prominente, die mitten in der Hauptstadt leben. Ob Schauspielerin Claudia Mehnert im Ortsteil Friedrich-Wilhelm-Stadt, Eiskunstlaufstar Katarina Witt in der Krausnickstraße, Sängerin Kate Hall mit Partner Detlef D! Soost in der Rosenthaler Vorstadt. Auch Schauspieler Florian David Fitz hat dort seit 2013 eine eigene Wohnung, zusätzlich zu seinem Familiensitz in München.

Musiker Marius Müller-Westernhagen wohnt ebenfalls mit seiner Frau Lindiwe in Mitte und selbst Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat immer noch eine Wohnung gegenüber dem Pergamonmuseum. Der Modedesigner Harald Glööckler ist sogar wieder in der Nähe des Brandenburger Tors wohnhaft. Natürlich dürfen auch die Elevator Boys hier nicht fehlen: Die fünf Social-Media-Stars wohnen zusammen in der „Elevator Mansion“ in Berlin-Mitte.

Hip, hipper, Friedrichshain-Kreuzberg

Natürlich hat es auch einige der bekannten Gesichter nach Friedrichshain-Kreuzberg gezogen. Filmregisseur Til Schweiger lebte einige Jahre nahe der Yorckstraße. Den Rapper Tricky hat es ebenfalls nach Berlin gezogen, an die Grenze zu Neukölln. Und wer wohnt hier auch noch? Die Tatort-Kommissare Oliver Mommsen und Meret Becker.

Im Wrangelkiez kann man mit etwas Glück die Schauspieler Clemens Schick und Patrick von Blume treffen, wie auch die Musikerin Judith Holofernes oder die Journalistin Dunja Hayali. Zwischen Paul-Lincke-Ufer und Kottbusser Tor haben die Schauspieler Jannik Schümann, Thomas Heinze, Lavinia Wilson und Songwriterin Leslie Clio ihr Zuhause. Und direkt am Kotti? Da hat Stand-up-Comedian Felix Lobrecht sein Zelt aufgeschlagen.

Und in Friedrichshain? Hier könnte man meinen, dass vor allem die Musiker Gefallen an dem Teilbezirk gefunden haben. Ob Casper, Jennifer Weist oder Fritz Kalkbrenner – sie alle hat es nach Friedrichshain verschlagen. Ebenso sind die Fernsehmoderatorin Enie van de Meiklokjes sowie die Schauspielerinnen Annika Ernst und Nora Tschirner hier sesshaft. Und last but not least macht es sich hier im Sommer auch Erotikmodel Micaela Schäfer auf ihrer Dachterrasse gemütlich.

Journalistin Dunja Hayali mit Fahrrad auf dem Weg zur Preisverleihung der First Steps Award im Jahr 2021. Ralf Müller/imago

Welche bekannten Namen sind in West-Berlin zu finden?

Es ist keine Überraschung, dass auch viele Prominente in Charlottenburg-Wilmersdorf wohnen, hat der Westbezirk doch die nobelsten Straßen Berlins. Der Schauspieler Jürgen Vogel und Sam Riley mit Ehefrau und Schauspielerin Alexandra Maria Lara mögen es anscheinend in dem ruhigeren Teil der Hauptstadt. Auch das Ehepaar Tom Beck und Chryssanthi Kavazi haben sich hier niedergelassen. Genauso gehören Musiker Till Brönner, MTV-Host Wana Limar und Schauspieler Detlev Buck zu den Bewohnern Charlottenburgs. Schauspielerin Ursula Karven hat sich ganz klassisch für den Ortsteil Grunewald entschieden.



Die Schauspielerinnen Natalia Avelon und Natalia Wörner hat es eher auf die Wilmersdorfer Seite gezogen, genauso wie Komikerin Ilka Bessin, auch bekannt als „Cindy aus Marzahn“, und schließlich auch Schauspieler Stefan Jürgens.

Welche Promis wohnen lieber im bürgerlichen Steglitz-Zehlendorf?

Nachdem Entertainer Lars Dietrich in Schöneberg lebte, zog es ihn nach Zehlendorf. Auch Musikerin Sarah Connor und Rapper Fler wohnen in der Nachbarschaft, ebenso Journalist Jörg Thadeusz, die Schauspieler Tina Ruland und Matthias Brandt. Dass Andrea Sawatzki und Ehemann Christian Berkel hier wohnen, ist zumindest nach ihrem erfolgreichen Kampf um die Aufhebung des Hundeverbotes am Schlachtensee kein Geheimnis mehr.



