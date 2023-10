Wortbruch: Stefan Mross überrascht bei Tour-Auftakt mit Bühnenpartnerin

Für die Fans von ARD-Moderator Stefan Mross ist diese Nachricht sicherlich eine schöne Überraschung: Der Schlagerstar holte bei seiner „Immer wieder Schlager“-Tour einen ganz besonderen Gast auf die Bühne. Um wen handelt es sich?



Der Auftakt seiner Tour fand am Sonntag im baden-württembergischen Balingen statt. Doch der 47-Jährige sang nicht alleine und sorgt damit nun für Schlagzeilen.

Eva Luginger: „Ich will bei Stefan im Hintergrund bleiben“

Gemeinsam sangen sie vor den rund 200 Zuschauern: Stefan Mross und seine zwölf Jahre jüngere Freundin Eva Luginger. Dabei sagte die Sängerin noch vor ein paar Monaten, dass sie niemals mit Mross zusammen Duette singen würde. Sie wollte nicht diejenige sein, die nach Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack mit Mross das neue Schlager-Traumpaar bildet.

„Ich will bei Stefan die Frau im Hintergrund bleiben und mich um alles kümmern“, sagte sie noch im April zur Bild-Zeitung. „Ich habe einen ähnlichen Werdegang wie meine Vorgängerin und möchte nicht, dass spekuliert wird, dass ich nur wegen meiner Karriere mit Stefan zusammen bin.“ Diese Worte klingen sehr bescheiden, die Tatsache aber, dass Luginger sich ein halbes Jahr nach dieser Ansage nun doch mit ihm auf die Bühne stellt, ist alles andere als clever.

Eva Luginger und Stefan Mross im August beim Geburtstag von Fernsehproduzent Werner Kimmig im Europa-Park in Rust. Philipp von Ditfurth/dpa

Anna-Carina Woitschack ist jetzt die „Verräterin“

Ursprünglich war Woitschack als Sängerin und Duett-Partnerin für die Tournee mit Stefan Mross eingeplant. Nach der Trennung im November vergangenen Jahres aber einigten sich die beiden, auf gemeinsame Auftritte zu verzichten, schließlich seien Liebes-Duette zwischen ihnen nicht mehr glaubwürdig. Aktuell ist die 30-Jährige bei der RTL-Sendung „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ zu sehen.

Noch im Jahr 2020 gaben sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross während der Show von Florian Silbereisen „Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen“ live auf der Bühne das Jawort. Dominik Beckmann/ARD/JürgensTV

Auf den Tour-Plakaten aber ist sie nicht mehr zu sehen – darauf verschwand sie rasch und wurde durch Schlagersängerin Nicki ersetzt. Diese wiederum fehlte nun aber beim Tour-Auftakt in Balingen. Vielleicht fasste sich Luginger deshalb ein Herz, sang gemeinsam mit Mross und übernahm damit eben genau die Rolle, die sie eigentlich nicht haben wollte.

Mross erklärte nach dem gemeinsamen Auftritt, wie es zu dem unangekündigten Duett gekommen sei: „Normalerweise wäre die bayerische Schlagerikone Nicki mit auf der Bühne gewesen und hätte mit mir gesungen, doch durch eine kurzfristige Erkrankung von ihr sprang Eva ein.“

Nicht der erste gemeinsame Auftritt des „Schlager-Traumpaares“?

Bereits im Juli dieses Jahres stand das Liebespaar bei der „Eva Luginger Schlagernacht“ zusammen auf der Bühne, doch da war Mross der Gast und sang nur zwei Solo-Songs. Ein Duett des Schlagerpaares gab es dort nicht, soll es aber 2024 bei der nächsten Ausgabe der Veranstaltung geben.

In den nächsten Tagen setzt sich die Mross-Tour in Süddeutschland fort. Ob seine Freundin Eva Luginger auch da wieder als Ersatz-Sängerin auftreten wird und die beiden damit ein Stück weiter in Richtung „Traumpaar des deutschen Schlagers“ gehen, wird sich zeigen.



