ZDF mit Dr. Leon Windscheid? So manipulativ und seicht sind die Sendungen des Psychologen

Schon lange, zu lange laufen beim ZDF Sendungen mit Leon Windscheid, einem Psychologen, den das öffentlich-rechtliche Fernsehen in ein Format gepresst hat, das weder ihm noch der Psychologen-Branche an sich guttut. Windscheid hat mal eine Million Euro bei Günther Jauch gewonnen und seine Erfahrungen in einem Buch mit dem Titel „Das Geheimnis der Psyche. Wie man bei Günther Jauch eine Million gewinnt und andere Wege, die Nerven zu behalten“ niedergeschrieben.