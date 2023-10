„Es ist Schule, Theater, Film auf einmal, ein Schulsaal unter dem Gewölbe des Himmels und ein Schauspiel, wo die Himmelskörper Akteure sind!“ Derart ausgelassen jubelte 1925 der Direktor der Sternwarte Kopenhagen, Elis Strömgren. Die Geschichte der Planetarien begann indes schon einige Jahre zuvor.



Am 21. Oktober 1923 wurde im Deutschen Museum in München der erste Sternenprojektor vorgestellt. Eine Innovation, die im Laufe der Jahrzehnte immer weiterentwickelt wurde. Seit nunmehr 100 Jahren gibt es die Technik, bei der Himmelskörper an eine Kuppel projiziert werden.

Entwickelt hatte das Wunderwerk der Ingenieur Walther Bauersfeld bei Carl Zeiss Jena. Kern seines Planetariumsprojektors „Modell I“ waren verschiedene Projektoren und eine 500-Watt-Glühbirne. An der künstlichen Himmelskuppel ließ die Vorrichtung 4500 Fixsterne erstrahlen, machte Sonne, Planeten und den Mond sichtbar. Auch die Milchstraße und Sternbildnamen konnten eingeblendet werden.

Inzwischen geben weltweit mehr als 5000 Planetarien Menschen Einblicke in die Schönheit und Faszination des Universums. Allein im deutschsprachigen Raum verzeichnen die Planetarien rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr. Das Zeiss-Großplanetarium an der Prenzlauer Allee mit seiner 23-Meter-Kuppel kennen wohl die meisten Berliner. Es ist das meistbesuchte Planetarium im deutschsprachigen Raum und mit 307 Sitzplätzen auch das größte.

Klar, dass an einem derart markanten Ort auch das Jubiläum „100 Jahre Planetarien“ ausgiebig begangen wird. An diesem Sonnabend (21. Oktober) feiert die Stiftung Planetarium Berlin einen „kosmischen Tag“ bei freiem Eintritt im Zeiss-Großplanetarium.



Präsentiert werden die beliebtesten Programme aus Astronomie und Wissenschaft, zudem gibt es die Möglichkeit, „Cosmic Jazz“ und „Cosmic Rock“ aus der Cosmic-Musikreihe kostenfrei zu erleben. Aktionen für Kinder und eine Podcast-Lounge runden das Programm für die ganze Familie ab. Die Karten werden am Sonnabend ab 10.15 Uhr jeweils zwei Stunden vor der jeweiligen Veranstaltung an der Kasse im Foyer des Planetariums an der Prenzlauer Allee 80 ausgegeben. „Bis 2025 wird das einhundertjährige Jubiläum des Planetariums im Zeiss-Großplanetarium mit weiteren Highlights und Sonderveranstaltungen zelebriert“, so die Stiftung.

„Der Sternenhimmel fasziniert die Menschheit seit ihren Anfängen. Im Planetarium können wir wissenschaftliche Erkenntnisse über unseren Platz im Universum visualisieren und einordnen“, sagt Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin. „Im Zeiss-Großplanetarium und unseren anderen Häusern denken wir in mehr als 5000 Veranstaltungen im Jahr die Geschichte des Planetariums weiter.“



Zeiss-Großplanetarium. Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin, Samstag 11.30–20 Uhr, Sonntag 10–20 Uhr. Weitere Infos und das Programm zum Jubiläumswochenende unter www.planetarium.berlin