Zikaden-Plage in New York: „Die Viecher sind überall“

Bei Instagram sorgen die Videos für Ekelschauer und „Igitt“-Ausrufe: Massen von Insekten in der New Yorker U-Bahn, Passagiere, die unbemerkt im Nacken bekrabbelt werden, rot gepunktete Schwärme in Fahrstühlen und vor Hauseingängen. Auch vor der Zentrale des amerikanischen Vermögensverwalters Blackrock in Midtown Manhattan schwirrt und sirrt es. Eine Frau in Sandalen wird auf der Straße dabei gefilmt, wie sie die Tiere reihenweise tottritt.

„Das ist ein Problem“, schreibt das reichweitenstarke Stadtmagazin What Is New York zu den Bildern der Insektenplage. „Die Viecher sind überall“, bestätigt am Dienstag auch eine New Yorkerin, die im Bezirk Brooklyn wohnt, gegenüber der Berliner Zeitung.



Das Insekt, um das es geht, trägt im Deutschen den hübschen Namen Gepunktete Laternenträgerzikade, im Englischen „spotted lanternfly“, in Asien wird es auch „White Cicada“ genannt. Es gehört zur Familie der Echten Laternenträger und kommt ursprünglich aus China beziehungsweise den subtropischen Regionen Südostasiens.

In den Vereinigten Staaten tauchte die eingeschleppte Art Lycorma delicatula erstmals 2014 in Pennsylvania auf, 2020 war dann die erste Sichtung im Bundesstaat New York. Das Natural History Museum bezeichnet die Insekten aufgrund ihrer Fähigkeit, sich schnell über neue Verbreitungsgebiete auszubreiten, als „besorgniserregend“.

Die invasive Art, die rund zwei Zentimeter lang wird und durch ihre leuchtend roten, mit schwarzen Flecken versehenen Hinterflügel auffällt, ist für den Menschen körperlich zwar nicht gefährlich. Die Tiere können nicht beißen, aber ihre speziellen, saftsaugenden Mundwerkzeuge richten bedeutenden wirtschaftlichen Schaden an.

Mit ihrem Saugrüssel durchbohrt die Gepunktete Laternenträgerzikade das Gewebe von Laub und jungen Stielen, um den Saft aus ihren Wirtspflanzen zu ziehen – bevorzugt handelt es sich dabei um Götterbäume, Obstgehölze wie Weinreben, Kiwi, Apfel oder Kirsche, aber auch Birke, Ahorn, Pappel und Flieder sind häufig befallen.

Weinbauern wie Tony Fiore aus dem US-Bundesstaat Maryland bereitet der Schädling große Sorgen. Jerry Jackson/Zuma/imago

Die Zikaden verursachen nässende Wunden am Stamm, die angesaugten Äste welken und sterben ab. Zudem verursachen die zuckerhaltigen Ausscheidungen von Lycorma delicatula den sogenannten Honigtau, der zur Folge hat, dass die Stammbasis regelrecht verschimmeln kann. Außerdem – man kennt es hierzulande von Blattläusen – lockt der Honigtau Ameisen an. Aus anderen betroffenen Ländern wie Korea werden bereits wirtschaftliche Schäden im Weinbau und bei den Holzbeständen gemeldet.

Das Landwirtschaftsministerium ist auch im Bundesstaat New York entsprechend alarmiert. Nicht nur in New York City, sondern auch auf Long Island und an weiteren Orten an der Ostküste hat es bereits Sichtungen gegeben. Aktuelle Karten zeigen, dass der Befall in 14 Bundesstaaten vorkommt, darunter Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York und West Virginia.

Die „spotted lanternfly“ stelle eine „Bedrohung für die Land- und Forstwirtschaft dar und ist außerdem ein lästiger Schädling“, schreibt das Ministerium und weist darauf hin, dass New York jedes Jahr Hunderte Millionen Kilo Äpfel produziert, dass die jährliche Traubenernte 53 Millionen US-Dollar einbringt und die expandierende Hopfenindustrie sowie die Ahorn- und Holzindustrie ebenfalls bedroht wären.

Eigentlich sehr hübsch, nur leider auch sehr schädlich: eine ausgewachsene „spotted lanternfly“ Andy Lavalley/ZUMA Press/dpa

Das amerikanische Landwirtschaftsministerium empfiehlt daher rigorose Maßnahmen auch für Einzelpersonen. Die Frau mit den Badelatschen im oben erwähnten Video macht offenbar alles richtig: „Wenn Sie in New York City eine solche Zikade sehen, töten Sie sie sofort“, heißt es auf der offiziellen Regierungswebsite. Und so sind in der Ostküstenmetropole auf Gehwegen häufig rote Spritzer zu sehen, die von eifrigen Zerstampfern stammen.

Auch der Central Park bittet seine Besucher, „diesen invasiven Schädling zu zerquetschen und zu entsorgen“. Das Töten der Gepunkteten Laternenträgerzikaden ist für einige Menschen fast schon zu einer Art Hobby geworden. In einer App namens Squishr kann man mit Mitspielern um die Wette zertreten. Es wurden auch schon Leute mit Handstaubsaugern gesichtet, die dem Insekt auf die Pelle rücken.

Im vergangenen Jahr hatte es die Gepunktete Laternenträgerzikade sogar zu „Saturday Night Live“ geschafft. In der berühmten Comedy-Show beschwerte sich der als Insekt verkleidete Comedian Bowen Yang: „Die Menschen sagen ihren Kindern, dass sie mich zertreten sollen. Dabei versuche ich doch nur, mein Leben zu leben, einen Partner zu finden und 3000 bis 4000 Babys zu bekommen.“

In New York City fühlen sich die Insekten nach Angaben von Wissenschaftlern der Pennsylvania State University vor allem an den von der Sonne gewärmten Außenwänden der Hochhäuser aus Glas und Beton wohl. Und der Peak scheint noch nicht erreicht. Gerade haben die Behörden ein Update herausgegeben, in dem es heißt, dass die Stadtbewohner von der Präsenz der Zikade in öffentlichen Bereichen und auf ihren Grundstücken frustriert seien. Wenn das Insekt nicht eingedämmt werde, drohten dem Bundesstaat negative wirtschaftliche Auswirkungen in Höhe von mindestens 300 Millionen US-Dollar pro Jahr, vor allem in der Trauben- und Weinindustrie.

Derzeit befindet sich die Art im adulten Stadium, bis zum ersten Frost wird man also noch viele Exemplare umherschwirren sehen. Und für Nachschub ist gesorgt, schließlich beginnt im September die Eiablage. Natürliche Gegenspieler wie in China die dort heimische Schlupfwespe kommen in Nordamerika nicht vor.



Immerhin: Nach Europa scheinen es die Plagegeister bislang noch nicht geschafft zu haben.