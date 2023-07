Eine Rundschwanzseekuh ist offenbar nach „intensivem Geschlechtsverkehr“ mit ihrem Bruder an inneren Verletzungen gestorben. Dies geht aus dem Obduktionsergebnis, das das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) veröffentlicht hat, hervor. Der Manati-Seekuhbulle „Hugh“ war bereits im April in dem Aquarium in Saratsota in Florida mit 38 Jahren verstorben. Nun wurden Details zu seinem Ableben bekannt. Der Zoo allerdings möchte gegen den jetzt vorliegenden Bericht des USDA vorgehen.

„Hugh“ war in Gefangenschaft zur Welt gekommen und lebte mit seinem Bruder „Buffett“, einem weitaus größeren Tier, zu zweit in einem Pool des Aquariums. Die beiden Seekühe waren berühmt geworden durch die Auswahl der NFL-Super-Bowl-Meisterschaftsteams.

14,5 Zentimeter langer Riss im Dickdarm

Der Tod des Seekuhbullens schockiert Tierschützer und Netz-Gemeinde gleichermaßen. Der Vorwurf: Die Mitarbeiter des Zoos hätten die Tiere rechtzeitig trennen sollen. „Hugh“ und „Buffet“ seien in das Verhaltensforschungsprogramm des Zoos integriert gewesen. Die Forschung diene dem Schutz der Art, hieß es vonseiten der Betreiber. Seekühe gelten als gefährdete Tierart.



Dem Autopsiebericht zufolge starb das Tier an einem 14,5 Zentimeter langen Riss in seinem Dickdarm und anderen traumatischen Verletzungen, die durch eine sexuelle Begegnung mit einem anderen, größeren männlichen Seekuh in der Einrichtung verursacht wurden.

Das „Mote Marine Laboratory & Aquarium“ verteidigte indes seine Entscheidung gegen eine Trennung auf Facebook. Man habe auf Anraten der Tierärzte „eine Ablenkung anstelle einer physischen Trennung“ bevorzugt. Der zuvor erfolgte Versuch die Tiere zu trennen, habe enorme Ängste hervorgerufen. Zudem hätten die Tiere unter ständiger Beobachtung gestanden. Es habe dabei „keine offensichtlichen Anzeichen von Unbehagen oder Not, wie Aufstellen, Knirschen oder aktives Vermeiden, die ein Eingreifen erforderlich gemacht hätten“, gegeben.