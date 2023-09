Zu scharfe Tortilla-Chips? Jugendlicher stirbt nach Internet-Challenge

Er wollte wahrscheinlich nur bei einem der aktuellen Internet-Trends mitmachen und einen extra-scharfen Tortilla-Chip essen. Beliebt sein wie seine Freunde und vielleicht seinen Followern auf Instagram, TikTok und Co. beeindrucken. Doch das Unterfangen endet tödlich.

Harris Wolobah, ein 14-jähriger Teenager aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, starb, nachdem er bei der sogenannten One-Chip-Challenge mitmachte. Dabei essen Jugendliche den angeblich schärfsten Tortilla-Chip der Welt und filmen ihre Reaktionen. Oftmals haben die Internet-User mit der Würze des schwarzgefärbten Mais-Chips stark zu kämpfen: Sie trinken literweise Wasser oder Milch, saugen an Eiswürfeln, ihre Augen tränen, manche übergeben sich auch.

Auch der 14-jährige Wolobah hatte den Chip, der Marke „Paqui-Chip“, probiert und auch er beklagte sich über Bauchschmerzen und einen fürchterlichen „Brand im Mund“. So weit die bisher bekannten Folgen der fragwürdigen Internet-Challenge. Doch der Zustand des Zehntklässlers der Doherty Memorial High School verschlimmerte sich – er musste ins Krankenhaus und starb völlig überraschend wenige Stunden später.

Ob sein Tod wirklich durch den Tortilla-Chip verursacht wurde, wird eine Autopsie in den kommenden Wochen feststellen. Doch die Familie des Verstorbenen ist sich sicher, dass der Chip und nachfolgende Verdauungs-Komplikationen für das Ableben von Wolobah verantwortlich sind; sie fordern nun Konsequenzen.

„Der Schmerz, den unsere Familie erlebt, ist unvorstellbar“, schreibt die Familie auf der Homepage einer Spenden-Kampagne. Die Angehörigen wollen für die anstehende Beerdigung Geld sammeln, wobei in den ersten Tagen über 30.000 US-Dollar zusammengekommen sind.

Was sagen die Hersteller?

Die Hersteller der scharfen Chip-Sorte haben sich erst eine Woche nach dem Tod von Wolobah in der Öffentlichkeit erklärt. „Die Paqui-One-Chip-Challenge ist nur für Erwachsene gedacht“, schreiben sie auf ihrer Homepage, „die Kennzeichnung auf den Verpackungen weist darauf hin, dass der Chip nicht für Kinder oder Personen geeignet ist, die empfindlich auf scharfe Speisen reagieren.“

Für den 14-jährigen Harris Wolobah kam jede Hilfe zu spät – er starb nach der One-Chip-Challenge. Screenshot/gofundme

Auch das aus Texas stammende Unternehmen verzeichnet eine starke Zunahme an Videos, in denen Jugendliche und Kinder sich am schärfsten Chip der Welt ausprobieren. „Obwohl das Produkt weiterhin den Lebensmittelsicherheitsstandards entspricht, arbeiten wir daran, das Produkt aus den Regalen zu entfernen.“ Die für fast zehn US-Dollar angebotene Chips-Verpackung wird es also nicht mehr lange auf dem Markt geben.



Die Paqui-Chip-Sorte besteht unter anderem aus dem sehr scharfen Naga-Viper-Pfeffer und der Carolina Reaper, einer der schärfsten Chili-Sorten der Erde.