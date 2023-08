Von Outdoor-Kleidung scheint Nordkoreas Machthaber nicht allzu viel zu halten. Lediglich ein Strohhut wie er auch am Wannsee getragen werden könnte, lässt darauf schließen, dass sich Kim Jong-un auf einen Geländegang eingestellt hat. Es könnte die Hitze sein, die Kim Jong-uns Gelfrisur aus der Form gebracht hat. Oder aber es ist eine an das bäuerliche Umfeld angepasste Haartracht, die allerdings eher an Boybands der 90er Jahre erinnert.

Von Outdoor-Kleidung scheint Nordkoreas Machthaber nicht allzu viel zu halten. Lediglich ein Strohhut wie er auch am Wannsee getragen werden könnte, lässt darauf schließen, dass sich Kim Jong-un auf einen Geländegang eingestellt hat. Es könnte die Hitze sein, die Kim Jong-uns Gelfrisur aus der Form gebracht hat. Oder aber es ist eine an das bäuerliche Umfeld angepasste Haartracht, die allerdings eher an Boybands der 90er Jahre erinnert. KCNA/AFP

Vom Westen hält Kim Jong-un nicht viel. So weit, so bekannt. Trotzdem macht der Diktator hin und wieder bei der Outfitwahl stilistische Ausflüge nach Europa und Nordamerika. Unglücklich sind allerdings die viel zu kurzen, hochgeschobenen Anzugärmel und das altbackene Bourdeaux-Rot der Krawatte. Luxus-Uhr? Fehlanzeige. Das Volk dürfte sowieso keine besitzen, aber der Diktator könnte dies begründen mit der kostbaren Zeit, die er den Nordkoreanern widmet. KCNA/dpa