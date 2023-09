Als meine Frau mich vor Monaten fragte, ob ich mitkommen würde auf den Ponyhof, muss ich Ja geantwortet haben. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber da sie für mich mitgebucht hat, wird es so gewesen sein. An was ich mich hingegen erinnere, sind die großen Augen meines Kumpels Oli, als er mich fragte: „Und Du fährst mit?“. Ich habe Sätze gesagt wie „Ja, ich guck mir das mal an“ oder „Ja, ich fahre mal für zwei Tage mit.“