Köln -Sex in der Schwangerschaft ist ein heikles Thema. Am Anfang ist der Frau oft schlecht und sie ist zu müde, in der mittleren Phase will sie gern viel, am Ende fühlt sie sich zu dick und unbeweglich. Dass es neun Monate lang im Bett nicht so läuft wie gewohnt, stört offenbar manche Männer. Jedenfalls widmet Christian Busemann in seinem Ratgeber „Papa to go. Schnellkurs für werdende Väter“ dem Thema ein ganzes Kapitel. Überschrift: „Sex in der Schwangerschaft – Wie schlafe ich mit einem „Wasserbüffel“?.