Rom -Nachdem die DFB-Elf im Vatikan von Papst Franziskus höchstpersönlich empfangen worden war, reiste sie am Dienstag nach Mailand, um das WM-Qualifikationsspiel gegen Russland zu bestreiten.

Doch bevor es in die Vorbereitung auf das Spiel ging, nutzten viele DFB-Stars die Gelegenheit, um ihre Social-Media-Kanäle zu bestücken. So twitterte etwa Mario Götze mit den Worten „A very special moment in my life“ ein Foto mit dem Papst.

Andere taten das auch, wenn auch mit mehr Worten: