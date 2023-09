Berlin -„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dieser Satz steht nicht ohne Grund gleich zu Beginn des Grundgesetzes. Und doch hat die Bundesrepublik über lange Jahre gegen ihre eigene oberste Leitlinie allen staatlichen Handelns verstoßen, indem sie mit dem Paragrafen 175 homosexuelle Männer verfolgte, wenn diese ihre Neigungen auslebten.

Die zerstörerische Wirkung dieses Paragrafen reicht weit über die verhängten Haftstrafen hinaus. Eine Verurteilung bedeutete für viele den kompletten Verlust der bürgerlichen Existenz. Doch auch diejenigen, die der Strafverfolgung entgingen, mussten in Angst leben. Viele wurden in Doppelleben getrieben und waren erpressbar.

Wenn der Gesetzgeber nun plant, die Urteile aufzuheben, dann verletzt er damit nicht, wie in der Vergangenheit oft befürchtet wurde, das Prinzip der Gewaltenteilung. Denn er korrigiert, wie auch der Münchner Rechtsprofessor Martin Burgi in einem Gutachten feststellt, gar nicht in erster Linie die Gerichte, sondern sich selbst.

Mehr noch: Wenn die Abgeordneten den Auftrag des Grundgesetzes ernst nehmen, dann ist es ihre Pflicht, die Rehabilitierung endlich Gesetz werden zu lassen. Der Staat hat Menschen allein dafür, wie sie leben und lieben, in ihrer Würde verletzt. Viele der Opfer des Paragrafen 175 sind mittlerweile verstorben. Alle für die Gerechtigkeit spät, aber nicht zu spät kommt, haben einen Anspruch darauf, dass der Gesetzgeber jetzt schnell handelt.

Mit der Aufhebung der Urteile und einer symbolischen Entschädigungszahlung kann der Staat das Leid nicht ungeschehen machen. Er nimmt aber von den Bestraften zumindest den Makel einer Verurteilung. Die Schande für den Staat, vorm eigenen Grundgesetz versagt zu haben, bleibt.

