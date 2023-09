Washington -Die Anti-IS-Koalition hat nach US-Angaben drei führende Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet, die direkt für die Planung von Attentaten im Ausland verantwortlich gewesen sein sollen. Zwei der bei einem Luftangriff in Syrien am 4. Dezember getöteten Männer hätten bei der Vorbereitung der Anschläge vom 13. November 2015 in Paris geholfen, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Demnach waren alle der Getöteten zuständig für die Rekrutierung von Kämpfern. (afp)

