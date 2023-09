Paris -Bei einem Brand im Stadtzentrum von Paris sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in einem sechsstöckigen Haus im 11. Arrondissement der französischen Hauptstadt schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.



27 Menschen erlitten eine Rauchvergiftung

27 Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen, unter ihnen ein Feuerwehrmann. Der Brand war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr in dem Gebäude ausgebrochen, in dem neben Wohnungen auch ein Restaurant und ein Hammam untergebracht sind. Die Feuerwehr war mit 200 Einsatzkräften vor Ort.



Über Leitern retteten sie rund 15 Menschen aus dem brennenden Haus. Die Feuerwehr brachte den Brand nach fast vier Stunden unter Kontrolle, vollständig gelöscht war er aber noch nicht. Nach Angaben der Feuerwehr starb eine junge Frau bei einem Sprung aus dem Fenster, zwei weitere Menschen starben in dem brennenden Haus. Die Brandursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar. (AFP)