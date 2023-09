Paris/Köln -Die sogenannten Gelbwesten-Proteste sorgen in Frankreichs Großstädten seit Wochen für Aufruhr. Vor allem in Paris sind die Proteste immer wieder eskaliert - das Land versucht, aus der Gewaltspirale herauszukommen. Präsident Emmanuel Marcon hat inzwischen Zugeständnisse gemacht.

Die Bilder, die teilweise aus Paris übermittelt wurden, zeigen die verwüsteten Champs-Elysees und brennende Autos. Ein Video, das aktuell auf Twitter die Runde macht, zeigt aber, dass es auch menschlich zugehen kann.

Skurile Szene während den heutigen #GiletsJaunes-Protesten in Paris. Polizist grüsst ihm bekannte Demonstrantin – mitten in den Ausschreitungen. pic.twitter.com/TybMgCw0Jt — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) December 15, 2018

Zu sehen ist ein Polizist, der mit gezückter Waffe gewalttätige Demonstranten in Schach halten will. Als er eine Person unter den Demonstranten entdeckt, die er ganz offensichtlich kennt, winkt er sie per Handzeichen zu sich und begrüßt sie herzlich. "Es sind alles nur Menschen, Gott sei Dank", schreiben Nutzer bei Twitter.

In Frankreich hofft man, dass die gewalttätigen Ausschreitungen über die Weihnachtstage abnehmen - und, dass die Zugeständnisse der Regierung Wirkung zeigen. (msc)