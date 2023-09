Parkland -Am Ende griff Nikolas Cruz zum Gewehr und schoss. 17 Tote lautet die Bilanz am Valentinstag 2018. Mindestens 14 Verletzte. Dem Verbrechen des 19-Jährigen Mannes aus dem Südwesten Floridas gingen Jahre voraus, in denen er selbst sich als Opfer fühlte - und das in mancher Hinsicht vielleicht auch war.

Das Leben, so scheint es, hat ihn geradezu zu einem Paradebeispiel gemacht für junge Leute, die zu Tätern werden können. Und er wollte oder konnte sich nicht wehren.

Adoptiveltern starben

Als Baby von einem Ehepaar in der Nähe von Parkland adoptiert, starb der Vater, als Nicolas sechs Jahre alt war, an einem Herzinfarkt. Die Adoptivmutter soll fortan die einzige Person im Leben des Jungen gewesen sein, zu der er ein stabiles Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte.

Im Herbst vergangenen Jahres starb auch sie. Ohne jede Vorwarnung, an einer Lungenentzündung in Folge einer Grippe.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Informationen über den jungen Mann, der zum Todesschützen wurde, tröpfeln nur langsam, die lokalen Medien in Florida holen sich vieles von Nachbarn und Freunden, wenig geben auch die Behörden preis. Eine Frau berichtete der Zeitung „Sun Sentinel“, bei Nicolas sei schon als Kind Autismus diagnostiziert worden. Die alleinerziehende Mutter habe es manchmal schwer mit ihm gehabt.

Er soll Tiere getötet haben

Die „Washington Post“ fand heraus, dass der junge Mann ein Leben als kleiner Tyrann geführt haben soll. Cruz habe seinen Hund abgerichtet, so dass er die Meerschweinchen der Nachbarn totbeißt, mit dem Luftgewehr habe er Eichhörnchen und Hühner im Nachbarsgarten erlegt. Die Polizei sei ein ständiger Gast in dem schmucken Haus in der geschniegelten Siedlung mit kurzgeschnittenem Rasen und Palmen in den gepflegten Gärten gewesen. Die Nachbarn sagten der „Washington Post“ sie seien erleichtert gewesen, als die Familie ihr Haus verkaufte und auszog.

Aus Witzen wurde bitterer Ernst

An der Schule galt er Mitschülern zufolge als schwieriger Einzelgänger, ohne Anschluss bei Freunden - und als Waffennarr. Auf sozialen Netzwerken habe er gerne Bilder von Messer oder Pistolen gepostet. Bis vor kurzem, so berichteten Schüler in US-Sendern, sei noch gewitzelt worden: „Wenn hier einer mal Amok läuft, dann ist es wahrscheinlich Nicolas Cruz.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Polizei sprach von einem „sehr, sehr verstörenden Online-Profil.“ Offenbar hatte der junge Mann Gewaltfantasien ins Netz gestellt. Das FBI war vor einigen Monaten einer Spur nachgegangen, die aber im Sande verlief. Damals hatte ein Nutzer unter dem Namen „Nikolas Cruz“ auf Youtube einen Kommentar veröffentlicht und erklärt: „Ich werde ein professioneller Schul-Schütze sein.“

Lehrer hielt ihn für gefährlich

Ein Lehrer sagt, er sei bereits als gefährlich eingestuft gewesen, bevor er im vergangenen Jahr von der Schule verwiesen wurde. Es soll zu Schlägereien mit dem „Neuen“ der Ex-Freundin gekommen sein. Die vergangenen Monate besuchte er nach Angaben des Anwalts der Pflegefamilie eine therapeutische Einrichtung für Erwachsene, sein Pflegevater besorgte ihm einen Nebenjob in einem Ein-Dollar-Laden. Angeblich soll er sich der rechtsradikalen Miliz „Republic of Florida“ angeschlossen haben.

Seit dem Tod der Mutter wohnte Nicolas bei den Eltern eines Mitschülers, weil er nicht bei Freunden der Mutter bleiben wollte. Die wussten, dass er eine halbautomatische Waffe zu Hause hatte und baten ihn, sie unter Verschluss zu halten. Dem kam er nach, behielt aber den Schlüssel, wie der Anwalt der Gastfamilie dem „Sun Sentinel“ erklärte. „Sie haben das nicht kommen sehen“, sagte der Anwalt über die Familie. (dpa)