Berlin -Gut zwei Wochen lang blieb es bemerkenswert ruhig in der SPD. Immerhin war die einst stolze Volkspartei bei zwei von drei Landtagswahlen weit unter 15 Prozent gestürzt und hinter die AfD zurückgefallen. Die bundesweiten Umfragen verheißen ebenfalls nichts Gutes. Manch einer hatte zuvor über einen Sturz von Sigmar Gabriel spekuliert. Doch es passierte - nichts. Demonstrativ scharten sich die wichtigsten Stellvertreter um den Parteichef, der Ostern zu einem Kurzurlaub nach Marbella aufbrach. Kein Putsch, keine Revolte, nicht einmal eine heftige Debatte.

Nach den Landtagswahlen befindet sich die SPD in einer tiefen Krise.

Parteichef Sigmar Gabriel soll die Sozialdemokraten auf dem Weg zur kommenden Bundestagswahl führen.

Derzeit lotet die Partei ein Programm aus, mit dem die SPD wieder an alte Erfolge anknüpfen wil

Wirklich nicht? Mitten in die österliche Stille platzt nun eine Meldung der Bild-Zeitung, derzufolge Gabriel intern die Parole ausgegeben habe, Rot-Grün als Wahlziel im Bund aufzugeben. Die Genossen sollten ohne Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf 2017 ziehen. Schon warnt Parteivize Ralf Stegner: „Wer im Wahlkampf für eine große Koalition wirbt, kann auch Familienpackungen von Schlaftabletten austeilen.“ Einige Parteilinke um die Bundestagsabgeordneten Sönke Rix und Frank Schwabe mahnen in einem Thesenpapier, die SPD dürfe von der „strategischen und politischen Option“ Rot-Rot-Grün nicht abrücken.

Sämtliche Koalitionsgedanken laufen aktuell ins Leere

Doch die Spekulationen über mögliche Bündnisse wirken aus mehreren Gründen bizarr. Zum einen können sich regelmäßige Teilnehmer der Gremiensitzungen im Willy-Brandt-Haus an keine entsprechende Äußerung Gabriels erinnern. Zum anderen wäre umgekehrt eine Festlegung auf ein linkes Bündnis ziemlich kühn: In aktuellen Umfragen kommt Rot-Grün gerade mal auf 34 und Rot-Rot-Grün auf 42 Prozent. Eine Mehrheit ist nicht in Sicht. Und ob die Grünen sich im Falle des Falles überhaupt für die SPD oder nicht doch für Schwarz-Grün entscheiden würden, erscheint offener denn je. „Wir müssen selbstbewusst die SPD stark machen und dürfen uns nicht von Rechenspielereien verrückt machen lassen“, fordert daher Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel.

Altgediente Genossen vermuten hinter dem Koalitionsgeraune eher die Vorboten einer heftigeren Auseinandersetzung über das Programm für die Bundestagswahl. Gabriel hatte ursprünglich angekündigt, er wolle die Partei wieder stärker in die Mitte führen und Forderungen nach einer Erhöhung der Vermögen- oder Einkommensteuer eine klare Absage erteilt. Angesichts des Erstarkens der rechtspopulistischen AfD hatte er sich dann in den Landtagswahlkämpfen für ein Solidarprojekt stark gemacht.

Parteilinke unterstützen Pläne

Dafür erhält er von den Parteilinken prinzipielle Unterstützung. In dem von Rix und Schwabe gemeinsam mit Abgeordneten von Linkspartei und Grünen erstellten Papier der rot-rot-grünen Denkfabrik heißt es: „Ein Solidarprojekt, wie es SPD-Parteichef Sigmar Gabriel fordert, ist sicherlich überfällig.“ Doch mahnen die Autoren eine ausreichende Finanzierung an: „Somit stellt sich erneut die Frage nach einer solidarischen Umverteilung.“

Konkret fordern die Abgeordneten eine stärkere Kapitalbesteuerung und eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, um damit Investitionen in Infrastruktur, Familie und Bildung zu finanzieren. Außerdem müsse ein „hohes Rentenniveau, das Altersarmut verhindert“ wiederhergestellt und eine Bürgerversicherung eingeführt werden.

Rückendeckung für Gabriel

Nicht alle Forderungen können Gabriel schmecken. Doch der SPD-Chef plädiert unter dem Eindruck der jüngsten Wahldebakel ebenfalls dafür, den gesellschaftlichen Zusammenhalt ins Zentrum des SPD-Programms zu rücken. Der Versuch, vordringlich über Wirtschaftskompetenz bei der gesellschaftlichen Mitte zu punkten, ist auch nach Einschätzung eines Spitzengenossen vom rechten Parteiflügel gescheitert: „Die SPD muss sich jetzt über das klassische sozialdemokratische Gerechtigkeitsthema profilieren.“

Einigkeit besteht in der SPD darüber, wer die Partei mit diesem wiederbelebten traditionellen Profil in die Bundestagswahl führen soll: Gabriel. Man findet derzeit trotz intensiver Suche keinen Sozialdemokraten von Rang, der etwas anderes sagt. Das heißt freilich nicht, dass alle von dem oft sprunghaften Parteivorsitzenden überzeugt wären. Doch die einen sind aus persönlichen oder politischen Gründen verhindert, die anderen winken angesichts der zweifelhaften Erfolgsaussichten dankend ab. „Das muss der Sigmar jetzt machen“, sagt ein Mitglied der Parteispitze: „Davon sind wir alle überzeugt.“