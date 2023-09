Berlin -Die 97 ist die Zahl, um die sich viel drehen wird auf dem CDU-Parteitag. Die 97 wird die Maßzahl sein für Angela Merkel, für ihre Unterstützung durch die Partei. Der Gradmesser für die Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik. Turnusgemäß stellt sich Merkel am Dienstag erneut zur Wahl als Parteivorsitzende, zum neunten Mal. Mit 96,7 Prozent der Delegiertenstimmen ist sie beim letzten Mal gewählt worden, im Jahr 2014. Davor, 2012, lag die Zustimmung gar bei 97,9 Prozent. Auch 2012 stand ein Wahljahr bevor, Merkel war in der Partei umstritten wegen der Euro-Rettungspolitik. Auch dieses Mal ist die Wahl nicht nur die der Parteichefin, sondern mittelbar auch die der CDU-Kanzlerkandidatin. Es ist die Frage, wieviel Schwung die CDU ihrer Vorsitzenden mitgibt.

Es ist die auffälligste, aber nicht die einzige interessante Personalie auf dem zweitägigen Parteitag, der in Essen stattfindet, weil in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr gewählt wird, noch vor der Bundestagswahl. Es ist eine Art symbolischer Unterstützung des Landesverbands. Auch das gesamte Präsidium wird neu gewählt, das als Reservoir für Merkel-Ersatzkandidaten gilt. Hier gibt es zwei neue Gesichter: Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich zieht sich zurück. In der CDU heißt es, er fürchte nach seinem zaghaften Vorgehen gegen rechte Gewalt in seinem Bundesland ein schlechtes Ergebnis. Als Ersatz ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière vorgesehen, der zwar aus NRW stammt, aber seit Jahren in Sachsen lebt. Für die Berlinerin Emine Demirbüken-Wegner, die ihr Amt auch eher ruhig versah, kommt Monika Grütters, die die in der Partei als Chaosverein geltende Berliner CDU nach deren Wahldebakel als neue Chefin umkrempeln soll.

Keine Frau mit Migrationshintergrund findet sich also mehr im Präsidium. Außer Merkel sind künftig alle Mitglieder des obersten Führungsgremiums Westdeutsche. Mit Grütters und de Maizière wächst die Zahl der klaren Merkel-Unterstützer zudem weiter. Am kritischsten positioniert sich dort in der Regel Jens Spahn. Der ehrgeizige 39-jährige Finanz-Staatssekretär – hatte sich 2012 gegen die Parteispitze den Platz im Präsidium gesichert.

Die fünf Vize-Parteichefs, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, der nordrhein-westfälische CDU-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Armin Laschet und die rheinland-pfälzische Oppositionsführerin Julia Klöckner werden bleiben. Im Präsidium bleiben auch Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ebenfalls im kommenden Jahr Landtagswahl hat, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, einer der CDU-Umfragekönige.

Generalsekretär Peter Tauber muss sich auf diesem Parteitag keiner Wahl stellen – sein Turnus endet zu einem späteren Zeitpunkt. Es mag sein Glück sein. Der Unmut über Parteivorsitzende entlädt sich auf Parteitagen häufig bei den Generalsekretären.